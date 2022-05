Värnamos mäktiga vändning – kris i Helsingborg

Misstag kostar i fotboll. Värnamo utnyttjade effektivt tillkortakommanden och slarv och säkrade säsongens andra trepoängare med 20 minuter kvar på Olympia.

Abdussalam Magashy satte full fart framåt från mittplanen, attackerades inte, spelade ut till inhopparen Edvin Becirovic som elegant serverade passningen som Magashy slog in till segermålet.

Det var följden av en uppryckning som hette duga. Bara några minuter tidigare hade Marcus Antonsson kvitterat på Värnamos blott andra avslut på mål efter 67 minuter.

Antonsson hade kort efter Magashys mål ett jätteläge att göra 3–1 men då räddade Anders Lindegaard.

Femte för säsongen

Men Antonsson fick i stället göra sitt andra mål i matchen och det femte hittills för säsongen i 79:e minuten.

På tilläggstid ökade Charlie Vindehall till 4–1 i Värnamos historiska första allsvenska bortaseger.

— Fantastiskt! Riktig islossning, vi får utdelning på våra chanser. Fy fasen, vad vi har förtjänat det, säger Antonsson till Discovery+.

En för många betraktare högst oväntad utveckling i en match som Helsingborg kontrollerade i 60 minuter.

— Vi går bort oss lite vid deras kvittering och 2–1 kommer på en omställning. Vi fick "gambla" på balansen och klarade inte ut det, säger Jörgen Lennartsson till Discovery+.

Anthony van den Hurks ledningsmål kom halvvägs in i första halvlek efter ett fint uppbyggt anfall. Rasmus Jönsson stack in bollen till nederländaren som förde med sig den i steget. Vänsterskottet ändrade lätt riktning på en försvarare och smet in via Pilip Vajtsjachovitjs bortre stolpe.

Bara fem poäng

Det var anfallsprofilens första allsvenska mål för säsongen och det första sedan han senast spelade i högsta serien 2020.

Men en klen tröst för ett skadesargat lag som blott står på fem poäng efter tio spelade matcher. Bara Sundsvall har öppnat sämre med sina tre poäng, men "Giffarna" har två matcher färre spelade.

Helsingborgs fans krävde efter matchen Jörgen Lennartssons avgång. Något han tog lätt på.

— När Helsingborg ligger näst sist i serien blir det så. De har rätt att vara förbannade på oss, men det är vårt minsta problem just nu, säger Lennartsson.