Lindblad leder US Open efter rekordrunda

Snacka om drömstart. Ingrid Lindblad spelade glänsande golf på den första rundan av US Open. Efter totalt sju birdies, varav tre i rad, och bara en bogey är hon sensationellt i en preliminär ledning i majorn på totalt sex slag under par. Aldrig tidigare i US Opens historia har en amatör gått en runda på så få slag som 65.

— Jag puttade riktigt bra, jag hade några bra slag in på greenerna och jag puttade som i en dröm, säger Lindblad i Viaplays sändning.

— Jag hade riktigt roligt där ute. Men i morgon kan det vara en helt annan sak. Det är skönt att ha det i ryggen om något händer, men jag hade roligt där ute. Det var en riktigt bra runda.

Annika Sörenstam.

Sörenstam hyllar Lindblad

Åtta svenskor finns med i startfältet på Pine Needles i årets andra major på damsidan. I störst fokus på förhand var förstås legendaren Annika Sörenstam, som bland annat tog hem US Open på just Pine Needles 1996. 51-åringen, som egentligen slutade spela 2008, säkrade en plats i tävlingen genom att vinna US Open för seniorer i fjol.

Sörenstam var ett under par efter två hål, men sedan var i princip det roliga slut. Hon är totalt tre över par efter att ha noterats för två birdies och fem bogeys.

— Det var roligt att vara ute där, men jag gjorde en del misstag, säger Sörenstam i Viaplays sändning om sin egen insats.

I stället var det alltså Ingrid Lindblad, som gick i samma boll som Sörenstam, som överraskade – och det rejält.

— En oerhört imponerande runda av Ingrid. Det var väldigt roligt att spela med henne, säger Sörenstam.

— Ingrid är rolig, hon bubblar och pratar på mycket men är också fokuserad. Hon var bra med drivern, och jag blev imponerad av hennes närspel. Hon chippade bra och satte allt.

"Ganska galet"

Vid ett tillfälle höll Lindblad i Sörenstams scorekort. Då var det som att verkligheten kom ikapp henne, med tanke på att hon hade Sörenstam som förebild som ung.

— Jag tänkte: "Jag håller i Annikas scorekort". Det var ganska galet. Vi pratade lite. Vi hade roligt där ute. Hon "fistbumpade" mig efter en birdie, säger Ingrid Lindblad.

Nordqvist tvåa

Som om inte Lindblads succé vore trevligt nog ur blågula ögon är trefaldiga majorvinnaren Anna Nordqvist delad tvåa. Nordqvist var ett över par efter de första nio hålen, men avslutade med fem birdies de avslutande nio och är totalt fyra under par.

Övriga svenskor?

Madelene Sagström gick runt på två under par efter en runda som innehöll både höga toppar och djupa dalar. Sagström svarade å ena sidan för en eagle och fem birdies – men å andra sidan tre bogeys och en dubbelbogey.

Linnea Johansson gick runt på par, 71 slag, Frida Kinhult på ett över par och Maja Stark hade en tung förstarunda och var tre över par. Pernilla Lindberg är två slag över par efter fem hål.