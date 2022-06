Rangers tar andra raka mot Tampa Bay

Fakta: Semifinalerna i Stanley Cup Colorado–Edmonton: 2–0 i matcher. Nästa match spelas natten mot söndag. Tampa Bay–NY Rangers: 0–2. Nästa match spelas på söndagskvällen. Slutspelet spelas i bäst av sju matcher.

Tampa Bay har vunnit Stanley Cup två år i rad. Ska det bli en tredje behöver man hitta sätt att slå hål på New York Rangers.

I mötet i Madison Square Garden, där Rangers har varit starka i slutspelet, lyckades gästerna från Florida inte. Nikita Kutjerov gav förvisso Tampa Bay ledningen i powerplay i första perioden, framspelad av Victor Hedman, men så mycket mer lyckades man inte med.

I stället var det Rangers som via K'Andre Miller kvitterade, och Kaapo Kakko respektive Mika Zibenejad ordnade sedan ledningen och utökade den.

Zibanejads 3–1-mål i andra blev en riktig kalldusch för Tampa Bay drygt en minut in i perioden, när svensken kyligt placerade in ett handledsskott via stolpen.

Tampa Bay pressade på, och lyckades kvittera via Nicholas Paul med två minuter kvar av matchen. Men närmare än så kom man inte, och slutresultatet skrevs 3–2.