Svenskor fortsatt nära täten i US Open

Efter den bländande inledningen på US Open har Ingrid Lindblad lagt sig på en stabil nivå i de uppföljande två rundorna. Likt fredagen slutade även lördagen med par på 71 slag, vilket innebär att Lindblad har rekord för bästa resultatet för en amatör på 18, 36 respektive 54 slag i US Open-sammanhang med 207 slag (sex under par).

Lindblad orsakade visst surr då hon inledde med tre birdies på de inledande fyra hålen. Därefter blev det dock en bogey och senare ytterligare tre, innan hon kunde avsluta fint med en fjärde birdie på det avslutande 18:e.

— Det var en bra start, men sedan slog jag ett riktigt dåligt slag på femte och gjorde en bogey, säger hon enligt AP.

Australisk ledning

Trefaldiga majorvinnaren Anna Nordqvist, som låg ett slag bättre än Lindblad inför tredje rundan, gick runt på 72 slag och är tillsammans med henne och ytterligare fyra spelare sju slag bakom australiskan Minjee Lee.

Lee slog till med 67 på lördagen, fyra under par, och har en ledning på tre slag framför tvåan amerikanskan Mina Harigae, och sex slag framför trean, engelskan Bronte Law, innan sextetten med svenskorna jagar på den delade fjärdeplatsen.

Chans på rekord

Lee har en god chans att slå rekord i US Open-sammanhang. Hon ligger efter tre rundor på totalt 200 slag. Juli Inksters rekord från 1999 är på totalt 272.

Men ett hägrande rekord är inget som 26-åringen funderar så mycket på inför avslutningen.

— Min inställning kommer att vara densamma som de senaste tre dagarna. Jag kommer bara att försöka att slå så många birdies som möjligt och försöka att ge mig själv så många möjligheter jag kan på greenerna, säger hon enligt AP.

Lägre ner i resultatlistan återfinns Frida Kinhult på tre över par, och Linnea Johansson på totalt sju över par.