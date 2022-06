Tre debutanter mot Serbien: "Surrealistiskt"

Djurgårdens mittback startade matchen bredvid Joakim Nilsson – och när Nilsson blev utbytt på grund av skada strax före paus kom Hammarbys Edvin Kurtulus in: ytterligare en landslagsdebutant.

— Jag försökte gå in med lugn och bara slappna av, spela mitt spel och ta för mig, säger Ekdal efter matchen.

Och han medger: att sjunga nationalsången var speciellt.

— Det kändes lite surrealistiskt, det var mycket känslor och svårt att ta in stunden, men jag njöt.

Ekdal fick mycket beröm efteråt och var belåten med sin egen insats.

— Det gick bra, det är en bra debut så klart. Tråkigt för laget att vi förlorar, vi hade kunnat få lite mer utdelning med lite flax. Vi har lite halvlägen när vi kommer fram, men får inte in bollen. Det finns bra tendenser att ta med oss till Norge-matchen.

Brorsan Albin på läktaren

På läktaren satt Hjalmars skadade storebror Albin – landslagets mångåriga mittfältsankare.

Albin kan i bland vara kritisk efter Hjalmars matcher, men inte i dag.

— Nu var han inte kritisk för fem öre, det är ett kvitto på att man har gjort en bra match. Han var stolt och glad. Han var lika lättad som jag var.

Ekdal berömmer även inhoppande Kurtulus.

— Det kanske är första gången någonsin två debutanter spelar mittbackar. Men vi har tränat ihop här nu i drygt en vecka, vi känner varandra ganska bra, det är en jätteduktig spelare.

Valde bort Kosovo

Kurtulus valde nyligen att representera Sverige i stället för Kosovo.

— Jag gick in med den tryggheten jag har i mig själv och körde på så gott jag kunde. Det kändes bra, stabilt defensivt och bra med bollen, det var en stabil insats för att vara debut, säger Kurtulus.

— Det var lite nerver innan jag hoppade in, men när du väl kommer in släpper allt, då tänker man inte så mycket, då kör man bara som man alltid gör. Ju mer minuter det gick, desto mer kom jag in i matchen.

Och det blev ytterligare en debutant den här kvällen när Lilles Gabriel Gudmundsson kom in med kvarten kvar att spela.

På söndag väntar nästa match för Sverige, då mot Norge borta.