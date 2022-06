England utbuat efter utklassning på hemmaplan

Trots en väldigt stark startelva och hemmapubliken i ryggen fick England se sig förnedrat av Ungern. De har nu två raka förluster mot Ungern, har bara två poäng efter fyra matcher och ska också möta gruppens två starkare lag Italien och Tyskland i nästa samling.

Det kommer krävas poäng om inte England ska spela i B-divisionen nästa år.

— Det var en kväll att glömma men vi måste vända andra kinden till och se framåt. Vi kan inte få panik nu, säger Englands kapten Harry Kane i Viplays sändning efter matchen.

Saknade skärpa

"Three Lions" släppte in första målet redan efter 16 minuter. En frispark förlängdes till kvällens gigant Roland Sallai som på halvvolley sköt in bollen bakom Aaron Ramsdale i det engelska målet.

England försökte förgäves bryta ner ett lågt stående ungerskt försvar men saknade skärpan och kvalitet för att göra det, trots alla sina stjärnor i Harry Kane, Bukayo Saka och Jarrod Bowen i anfallslinjen. När halvtidsvisslan ljöd blev det engelska laget utbuat.

Med tjugo minuter från paus började sedan målkalaset. Kalvin Phillips stod för en rejäl blunder då han inte fick ner en höjdboll och ungersk anfallare nöp bollen i steget. Han passade sedan fram Roland Sallai för kvällens andra mål.

Hjälten från lagens senaste möte (som slutade 1–0 till Ungern) Zsolt Nagy ville också skriva in sig i målprotokollet. Ramsdale var chanslös då Nagy prickade in en kanon utanför straffområdet.

Stones utvisad

Förnedringen skulle till synes aldrig ta slut. Bara minuten senare armbågade John Stones en ungrare och fick sitt andra gula kort. Reprisbilderna visade att det var mer axel än arm och därför kan den tyckas vara felaktig.

Även 4–0 skulle komma, när Daniel Gazdag perfekt löpte mellan det engelska försvaret för ett friläge. Iskallt chippade han bollen över utrusande Ramsdale.

— Vår andra halvlek är helt oacceptabel. Vi kan inte släppa in målen på det sättet vi gör, säger Kane.

Englands förbundskapten Gareth Southgate har mycket att fundera på, då hans lag bjöd bort kontringsläge på kontringsläge till Ungern, som utförde fotbollsmatchen perfekt. Ska England gå långt i vinterns VM krävs det en rejäl uppryckning.