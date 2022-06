Kristianstad mot Ajax i Champions League

Det fanns möjliga mardrömslottningar som Manchester City och Real Madrid men Kristianstads DFF duckade den kulan och fick i stället Ajax i kvalspelets semifinal. Nederländskorna slutade tvåa bakom Twente i damernas ligaspel, Eredivisie, i fjol.

Vid vinst får de möta vinnaren av Eintracht Frankfurt och danska Fortuna Hjørring.

Skåningarna gick in i lottningens "League Path" som oseedat lag via sin tredjeplats i fjolårets damallsvenskan. Där möts 16 nationstreor från de högst rankade länderna i en semifinal och final om att avancera till omgång två. I den andra omgången går nationstvåorna, i svenskt fall BK Häcken, in.

Rosengård hoppar över omgång ett i "Champions Path" då de vann fjolårets damallsvenskan och går direkt in i omgång två av vinnarkvalet.

Båda spåren avgörs slutligen med hemma-borta-möten där segrarna går till gruppspelsfasen under hösten, efter de två inledande spåren strålar vinnarna till slut tillsammans i Champions Leagues gruppspel.