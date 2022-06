Utomhusrekord av suverän Duplantis: "Otroligt"

Duplantis var i en klass för sig på Diamond League-tävlingen i Stockholm. OS-guldmedaljören var felfri över 6,03 och vann med det tävlingen. Pallen blev precis som på VM i Belgrad, med amerikanen Chris Nilsen på andraplats och Thiago Braz, Brasilien, på tredje.

Duplantis begärde sedan upp ribban på 6,16, högre än någon annan hoppat utomhus. 2020 tog han själv över det rekordet när han slog Sergej Bubkas gamla rekordnotering på 6,14 (Duplantis hoppade 2020 6,15).

"Extra speciellt"

Duplantis misslyckades i första på 6,16 men i andra flög han över ribban och slog därmed sitt eget utomhusrekord – till Stadions stora jubel.

— Det känns otroligt, det är extra speciellt när du hoppar på en bana där du tränar och där du bor tio minuter bort. Det var extra motiverande att göra det framför den svenska publiken. Det svenska folket har stöttat mig så mycket, det är galet. Det är det minsta jag kan göra för alla som är här och kollar på mig, säger "Mondo".

Men efter 6,16 valde han alltså att tacka för sig.

— Jag var nöjd med 6,16, det kändes bra med det.

— Det kändes riktigt bra i dag, men jag tror det finns mer att hämta.

Hyllas av Sagnia

Duplantis innehar världsrekordet då han klarade drömgränsen 6,20 i Belgrad i våras.

— Han är grym, det är så jäkla kul att se och få vara med om. Det här är otroligt viktigt för svensk friidrott och jag unnar honom verkligen all framgång. Det är en "humble" kille, han är verkligen "down to earth", och att bara få vara runt honom ger så mycket energi. Kan man bara plocka med sig lite av hans energi och även ge någonting tillbaka så tror jag det kan bli jättebra i svensk friidrott. Det är jätteroligt, säger Khaddi Sagnia om "Mondo".