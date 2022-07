Frankrikes styrkebesked: Krossade Italien

Fakta: Grupp D efter första omgången 1) Frankrike, 3 poäng +4 i målskillnad 2) Island, 1, +-0 2) Belgien, 1, +-0 4) Italien, 0, -4

Frankrike mot Italien, en riktig nagelbitare för den fotbollsintresserade. Eller kanske inte.

Redan innan den sista matchen i fotbolls-EM:s första omgång nått till halvtid var det tydligt att det var klasskillnad mellan de två lagen.

Frankrike inledde målskyttet på New York Stadium i Rotherham i den nionde minuten. Kadidiatou Diani fick bollen och kunde från sin högerkant få in den i boxen. En studs på ett italienskt ben senare landade den hos Grace Geyoro som omarkerad kunde skicka in 1–0.

Geyoro skulle lyckas med konststycket att göra ett äkta hattrick, för innan halvleken var slut hade hon gjort tre av Frankrikes fem mål.

Hennes sista kom precis innan paus. Sandie Toletti skickade in ett perfekt inlägg från vänster som Geyoro kunde styra in med en bredsida.

Italien samlade ihop sig i paus och kom ut som ett helt annat lag. Men det dröjde till den 76:e minuten innan man lyckades reducera.

Efter bara tre minuter på planen nådde Martina Piemonte på Lisa Boattins inlägg och nickade in 1–5, som blev matchens slutresultat.

Frankrike är favorittippade att vinna grupp D och blir i en kvartsfinal i sådant fall motståndare för tvåan i Sveriges grupp.