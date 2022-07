EM-guide: tisdag 12 juli

Vad: Danmark–Finland.

Var: Stadium MK, Milton Keynes.

När: Tisdag klockan 18.00.

Tv/radio: SVT2/SVT Play/SR P4 Radiosporten.

+ Så gick det i EM 2017

Danmark: Tvåa i gruppen bakom Nederländerna. Slog sedan ut Tyskland i kvartsfinalen och Österrike i semifinalen innan de föll mot Nederländerna i finalen.

Finland: Kvalificerade sig inte till mästerskapet.

+ Bästa EM-resultat

Danmark: Tvåa 2017.

Finland: Semifinal 2005.

+ Så gick det i premiären

Danmark: Blev fullständigt överkört av Tyskland som vann med hela 4–0. Fick dessutom Kathrine Møller Kühl utvisad på tilläggstid i andra halvlek.

Finland: Chockade Spanien och tog ledningen redan efter en minut, därefter var det Spanien för hela slanten och spanjorskorna vann till slut med 4–1.

+ Håll koll på

Danmark: Pernille Harder. 29-åriga Harder behöver knappast någon närmare presentation. Given i klubblaget Chelsea precis som i landslaget – där hon även är lagkapten. Varken Harder eller någon annan danska kom upp i nivå mot Tyskland och det behövs nu. En seger mot Finland är ett måste för att ta sig vidare och det är kapten Harder som ska visa vägen.

Finland: Ria Öling. 27-åringen förlängde i maj sitt avtal med Rosengård där hon spelat samtliga damallsvenska matcher den här säsongen. Flexibel och kan spela på flera olika positioner. Agerade vänstermittfältare i premiären mot Spanien och är en viktig pusselbit för att det finländska laget ska fungera.

Vad: Tyskland–Spanien.

Var: Brentford Community Stadium, London.

När: Tisdag klockan 21.00.

Tv/radio: TV4/C More/SR P4 Radiosporten.

+ Så gick det i EM 2017

Tyskland: Vann gruppen före Sverige men åkte därefter ut direkt i kvartsfinalen mot Danmark.

Spanien: Tvåa i gruppen bakom England, förlorade sedan i kvartsfinalen mot Österrike på straffar.

+ Bästa EM-resultat

Tyskland: EM-guld 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 och 2013.

Spanien: Semifinal 1997.

+ Så gick det i premiären

Tyskland: Ord och inga visor. Fullkomligt krossade Danmark där slutresultatet skrevs till hela 4–0. Fyra olika målskyttar visar på en bredd i det tyska laget, där 4–0 mot Danmark var i underkant.

Spanien: Tagna på sängen av Finlands tidiga ledningsmål men därefter var det inget snack. Det blev en 4–1-seger, med fyra olika målskyttar, där tre av målen kom på nick.

+ Håll koll på

Tyskland: Sara Däbritz. 27-åringen, i Lyon till vardags, är en av de absolut skickligaste spelarna i det tyska laget och har sedan hon flyttade till Frankrike mognat som ledare. Den bollförande mittfältaren är en av få spelare i den tyska truppen som var med och vann EM 2013, då var hon blott 18 år gammal.

Spanien: Sandra Paños. Precis som Spanien kan även Tyskland ösa in mål framåt. Det ska Spaniens och Barcelonas målvakt Paños, 29, försöka sätta stopp för. Korades till säsongens målvakt under Champions League-upplagan 2020–2021 och släppte bara in ett mål på fem matcher i EM-kvalet.

+ Det gör Sverige i dag

Träning 12.30–14.00 svensk tid vid basen i Chester. Därefter åker laget till matchstaden Sheffield. Presskonferens klockan 18.45 med bland andra förbundskapten Peter Gerhardsson på Bramall Lane inför onsdagens möte med Schweiz.