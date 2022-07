Cameron i topp – ny tung svenskdag

Henrik Stenson inledde med en svag första runda på British Open på torsdagen.

Stensons andra runda slutade med minus två och efter två rundor har 46-åringen totalt ett slag över par. Det räcker dock inte för fortsatt spel.

The Opens andra svensk, Alexander Björk med även han tre slag över par efter den första rundan, missar också cutten. Detta trots att han revanscherade sig en aning och tog sig runt andra rundan på ett slag under par .

Därtill hade regerande mästaren och världsåttan, amerikanen Collin Morikawa, en tung dag. Han behövde 73 slag för att ta sig runt banan, vilket innebär att han efter två rundor slutade på ett slag över par. Det räcker inte heller för fortsatt spel.

Tiger Woods får inte heller han spela vidare. Efter två dagars spel stod han på nio slag över par. Det räckte bara till en delad 148:e plats. Totalt deltar 156 spelare.

Däremot stod australiern Cameron Smith för en otrolig runda som slutade på åtta slag under par. Det innebär att han toppar resultatlistan med 13 slag under par efter två dagars spel. Australierns 131 slag efter 36 hål är det lägsta någonsin under en British Open som spelats på St Andrews.

Amerikanen Cameron Young är tvåa. Rory McIlroy från Nordirland och norrmannen Viktor Hovland delar tredjeplatsen inför dag tre.