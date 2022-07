Portad stjärntränare påkommen i Eugene

Sprinttränaren Reider, som är under utredning för sexuella ofredanden, har blivit varnad av polisen i Eugene, USA, efter att ha fått otillåten access till uppvärmningsområdet inför herrarnas final på 100 meter på friidrotts-VM.

Reider påstås ha lyckats komma in på Hayward Field (friidrottsarenan) i ett försök att hjälpa fyra av sina löpare, bland andra de slutgiltiga silver- och bronsmedaljörerna Marvin Bracy och Trayvon Bromell – trots att Reider nekats ackreditering av Internationella friidrottsförbundet (WA) med anledning av anklagelserna mot honom.

Säkerhetspersonal tillkallades, men även då vägrade Reider att lämna vilket ledde till att polis fick ingripa.

— Säkerhetspersonal upptäckte en person utan ackreditering vid idrottarnas uppvärmningsområde. Han ombads att lämna, men han vägrade. Polis tillkallades då omedelbart för att avlägsna honom från platsen, säger en talesperson för WA till The Guardian.

— När han såg att polisen kom så lämnade han. Han stoppades sedan av polis och blev tillsagd att han kommer gripas för intrång om han återvänder.

Rana Reider är sedan i november i fjol under utredning av US Center for SafeSport, en oberoende organisation som jobbar med att förhindra missförhållanden inom idrott, för sexuella ofredanden.