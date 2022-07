Ståhl efter övertrampet: "Lite småchockad"

Kastet mättes till 69,16 meter och han tog ledningen i den tredje omgången.

Det var dock en placering som Daniel Ståhl inte fick behålla allt för länge.

För några minuter senare fick 29-åringen reda på att han hade trampat över och längdens notering byttes till ett kryss på resultatlistan.

"Ta nästa kast"

— Det kom fram en grenledare och sade: "Vi har det här på bevisbild, det var övertramp, du får proteserna om du vill". Men jag sade att det var lugnt, att jag litade på dem, säger han.

— Men det är klart att jag kände mig lite småchockad. Det gällde bara att inte bli negativ, arg utan att ladda om, ta nästa kast.

TT: Kände du övertrampet?

— Jag kände litegrann, det var någon centimeter över.

Fjärde finalkastet nådde 65,39 meter och sedan avslutade Ståhl på 67,10 och 66,86.

Vilket gjorde att han stannade på 67,10 och slutade fyra.

En besvikelse, så klart.

Men Ståhl har ingen plan på att vara långsint.

— Vi har en slogan: "You can be mad for one hour, then life goes on". Det är inte så mycket man kan göra, säger han.

— Det här är livet, idrott. Vi kämpar och sliter varje dag för att göra vårt bästa. Det var inte min dag. Nu ska jag blicka framåt, först SM och sedan är det EM i München.

— Det hade varit kul att ta ett guld där. Det är målet nu.

Tufft för Pettersson

Även OS-silvermedaljören Simon Pettersson blev utan medalj på Hayward Field i Eugene.

28-åringen fyllde resultatlistan med kryss men fick ett godkänt kast på 67 meter, och det räckte till femteplats.

— Det är lite blandade känslor. Det är tätt där. Jag hade tur med centimeterna på OS och man får räkna att det är lite otur med dem ibland också, säger han.

— Jag ville ganska mycket och försökte utmana det, men det höll inte hela vägen. Det var skönt att få 67:an i alla fall, annars hade det varit katastrof.

Slovenen Kristjan Ceh slog till med ett jättekast på 71,13 meter och vann VM-guldet.

— Legendariskt, säger Daniel Ståhl.

— Det har synts på honom hela sommaren, han har långa längder i kroppen, säger Pettersson.

Mykolas Alekna, 69,27, och Andrius Gudzius, 67,55, båda Litauen, tog silver respektive brons.