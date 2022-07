EM-guide: torsdag 21 juli

Vad: Tyskland–Österrike.

Var: Brentford Community Stadium, London.

När: Avspark 21.00

Tv/radio: TV4/C More/SR P4 Radiosporten.

+ Så gick det i gruppen

Tyskland: Vann enkelt grupp B, som även kallats "Dödens grupp". Laget plockade hem nio av nio möjliga poäng. Tyskorna snittar tre mål framåt per match, och har dessutom inte släppt in ett enda mål under turneringen. Tyskland har lyckats blanda ungt och rutinerat till en fin kompott som ser ut som den tyska lagmaskin man är van att se under mästerskap.

Österrike: Slutade något oväntat tvåa i grupp A, efter England. Österrikiskorna stod för ett riktigt styrkebesked när man, med kniven mot strupen, besegrade Norge i den sista gruppspelsmatchen utan att ge sina favorittyngda motståndare minsta tillstymmelse till chans. Laget släppte endast in ett mål i gruppspelet (mot England), men har bara gjort tre mål hittills, så offensiven är det stora frågetecknet.

+ Bästa EM-resultat

Tyskland: Guld 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 och 2013.

Österrike: semifinal 2017.

+ Hett derby

Relationen mellan Österrike och Tyskland är nära. Båda länderna har tyska som officiellt språk och delar till viss del historia. I dag är Tyskland i mångt och mycket "storasyster". Det gäller inte minst fotbollen. Under mellankrigstiden stoltserade Österrike med ett av Europas bästa herrlandslag, kallat Wunderteam, men sedan dess har Tyskland dominerat på både herr- och damsidan. Vem är bäst just nu, när det gäller? En sak är i alla fall säker. Det kommer inte att firas i både Berlin och Wien efter kvartsfinalen.

+ Utropstecknet: Österrikes prestationer

Efter en oväntad semifinalplats 2017 var laget återigen nederlagstippat inför detta EM. Solitt försvarsspel, kämpaglöd och segeryra presskonferenser senare står Österrike i kvartsfinal med allt att vinna. Med Arsenals Manuela Zinsberger i mål har österrikiskorna alla chanser att nå ytterligare en semifinal.

+ Frågetecknet: Lea Schüller

Tysklands, och Bayern Münchens, anfallsess testade positivt för covid-19 tidigare under turneringen. Nu är hon tillbaka i träning, men deltagande i kvartsfinalen är fortfarande tveksamt enligt tyska medier. Schüller kom till mästerskapet med en seger i Bundesligas skytteliga i bagaget och gjorde mål direkt i premiären mot Danmark, om hon inte kommer till start är det ett stort avbräck.

+ Matchbilden

Två lag som inte definieras av sitt bollinnehav. Tyskland har under turneringen snittat 52 procent, medan Österrike snittar knappt 47 procent. Båda lagen gillar, och skapar effektivt chanser genom snabba kontringar. Av de åtta kvartsfinallagen är Tyskland och Österrike de två lag som, hittills, sprungit längst. Så en fartfylld, böljande, match med Tyskland som knappa favoriter är att vänta.

+ Det gör Sverige i dag

Träning klockan 12.30-13.30 svensk tid på EM-basen, Carden Park, i Chester. Officiell presskonferens klockan 17 i Leigh.