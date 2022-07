Sverige redo för engelska fansen: "Vi ska tysta dem"

Om öronbedövande tystnad existerar var det just det som materialiserades på Maracanã den 16 augusti 2016. I 90 minuter plus förlängning plus en nästan hel straffläggning skapade de drygt 70 000 på läktarna en sanslös ljudkuliss när de hejade fram sitt damlandslag på den legendariska fotbollsstadion.

Men när Lisa Dahlkvist skickade in den avgörande straffen som betydde svensk seger och avancemang till OS-final, blev det knäpptyst.

På tisdag vill de svenska spelarna återuppleva stämningen.

Vill höra tystnad

Så här såg det ut när Lisa Dahlkvist precis skickat Sverige till OS-final, och fått tyst på 70 000 åskådare på Maracanã. Arkivbild.

— Tystnaden vill man gärna höra – från de engelska fansen. De svenska fansen får gärna tjoa och tjimma, om det blir som vi vill. Men det där upplever vi gärna igen, säger den svenska landslagsmålvakten Hedvig Lindahl om OS-minnet.

Det som nu står på schemat är semifinal i EM mot värdnationen England. Spelplats är densamma som i Sveriges två inledande matcher: Bramall Lane i Sheffield. Men med skillnaden att de svenska fansen nu kommer att vara i kraftigt numerärt underläge.

"Tuffaste matchen hittills"

Precis som i Englands tidigare EM-matcher väntas fullsatta läktare, och ett gigantiskt stöd för hemmalaget.

— Det kommer såklart vara vårt mål att förstöra deras fest. De har gjort det fantastiskt bra än så länge. Det är ett bra lag från målvakten och hela vägen igenom. Det kommer bli den tuffaste matchen än så länge i turneringen, det ska vi inte sticka under stol med. Men vi är redo för den här matchen, säger mittbacken Magdalena Eriksson.

Som lagkapten i Londonlaget Chelsea känner hon till tisdagens motståndare, och deras fans, bättre än de flesta. Magdalena Eriksson vet precis vad som väntar.

— Det kommer att bli ett otroligt tryck. Vi har varit med om det till exempel i Brasilien med 70 000 på Maracanã. Man vet att varje situation de får så kommer de att få massor av energi och det är sådant som vi bara får förbereda oss på.

— Men jag är jätteimponerad av våra fans och jag hoppas det kan komma lite fler och de får ta upp den kampen och försöka göra sig hörda de också, säger Eriksson.

Ingen press

Det kan även finnas fördelar med att ha publiken emot sig, säger Hedvig Lindahl. Precis som för Brasilien 2016 kommer det nämligen inte bara vara lätt att vara engelsk EM-spelare på tisdag.

— Då hade vi ju hela Maracanã emot oss. Men då har man ju ingen press på sig, all press är på hemmalaget egentligen. Det är bara att låta den ligga på dem, och så kör vi bara, säger Lindahl inför EM-semifinalen.

Sveriges lagkapten Caroline Seger var också med i den där klassiska OS-matchen. Hon har inte heller något emot att ha stora delar av läktaren emot sig i en avgörande mästerskapsmatch.

— Det är ju häftigt. Det kommer bli häftig stämning och sådant man drömmer om att få uppleva. Även fast man vill ha publiken med sig så är det också roligt att få uppleva det när de är emot en. Det är bara att njuta, säger Seger.

— Det är inte vi som har pressen på oss. Det är England som har det. För vår del kan de låta hur mycket de vill, vi ska spela fotboll.