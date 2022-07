Solo erkänner rattfylla men slipper fängelse

Hope Solo dömdes under måndagen till två års villkorlig dom och 30 dagars fängelse. Hon kunde dock släppas omedelbart på grund av att hon i våras tillbringade 30 dagar på ett behandlingshem för sina alkoholproblem.

Solo kommer däremot under två års prövotid att behöva träffa en missbruksexpert godkänd av domstolen samt rätta sig efter all ytterligare behandling begärd av domstolen, skriver The New York Times.

Solos körkort blev även indraget, men två andra åtalspunkter lades ned: barnmisshandel och motstånd mot tjänsteman.

"Jag underskattade vilken destruktiv del alkohol hade blivit av mitt liv. Jag gjorde ett stort misstag, utan tvekan det största misstaget i mitt liv", skriver Solo på sociala medier.

I slutet av mars greps Solo efter att ha uppmärksammats sovandes vid ratten i en bil med motorn igång utanför ett köpcentrum – med sina tvååriga tvillingar i baksätet. Poliserna som kom till platsen skrev i rapporten att de kände lukten av alkohol och poliserna bad även Solo göra ett nykterhetstest, något som Solo vägrade.

Solo är tvåfaldig olympisk mästare med USA och har även ett VM-guld på meritlistan.