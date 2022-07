EM-guide: final söndag 31 juli

Vad: England–Tyskland.

Var: Wembley, London, England.

När: Söndag klockan 18.00, svensk tid.

Tv/radio: SVT 2/SVT Play/SR P4 Radiosporten.

Lagens väg till final:

England: Österrike 1–0, Norge 8–0, Nordirland–England 5–0, Spanien 2–1 (kvartsfinal), Sverige 4–0 (semifinal).

Tyskland: Danmark 4–0, Spanien 2–0, Finland 3–0, Österrike 2–0 (kvartsfinal), Frankrike 2–1 (semifinal).

+ Skyttedrottningarnas kamp

England Beth Mead och Tysklands Alexandra Popp står båda på sex mål efter fem EM-matcher och delar ledningen i EM:s skytteliga. 27-åriga Mead gjorde Englands enda mål i premiären mot Österrike, ett hattrick i rekordkrossen mot Norge och sedan ett mål i gruppavslutningen mot Nordirland och ytterligare ett i kvartsfinalöverkörningen av Sverige. 31-åriga Popp, som mästerskapsdebuterar efter att ha missat både EM 2013 och 2017 på grund av skada, är redan historisk efter att ha gjort mål i samtliga av Tysklands matcher hittills. Vem får en avgörande roll i finalen och vinner skytteligan?

+ Rekordpubliken

Folkfesten och mästerskapet i England är redan det dam-EM som lockat flest åskådare totalt (487 683 inför finalen). Englands EM-premiär mot Österrike på Old Trafford i Manchester lockade en enskild rekordpublik på 68 871 åskådare. På söndagen väntas omkring 90 000 åskådare till Wembleys läktare vilket skulle vara EM-rekord både i dam- och herrsammanhang.

+ "Football's coming home?"

England har inte vunnit ett fotbollsmästerskap sedan herrarna vann VM på hemmaplan, på just Wembley, 1966. Engelsmännen var nära att bryta den titellösa förbannelsen förra sommaren då finalen av herr-EM, på Wembley, förlorades efter straffläggning mot Italien. Pallar engelskorna pressen nu? Blir det "Football's coming home", de berömda slagorden från The Lightning Seeds klassiska låt "Three Lions" från herr-EM 1996?

Om inte tar Tyskland sitt nionde EM-guld på damsidan varav det första sedan 2009, då just England besegrades med 6–2 i finalen i Helsingfors.

England, tänkbar startelva (4–2–3–1): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly – Georgia Stanway, Keira Walsh – Beth Mead, Fran Kirby, Lauren Hemp – Ellen White.

Övriga truppen: Hanna Hampton (mv), Ellie Roebuck (mv), Alex Greenwood, Jessica Carter, Demi Stokes, Lotte Wubben-Moy, Jill Scott, Ella Toone, Alessia Russo, Nikita Parris, Chloe Kelly, Bethany England.

Förbundskapten: Sarina Wiegman.

Tyskland, tänkbar startelva (4–3–3): Merle Frohms – Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch – Lina Magull, Lena Oberdorf, Sara Däbritz – Jule Brand, Alexandra Popp, Svenja Huth.

Övriga truppen: Almuth Schult (mv), Ann-Katrin Berger (mv), Sophia Kleinherne, Lena Lattwein, Lea Schüller, Sydney Lohmann, Laura Freigang, Nicole Anyomi, Linda Dallmann, Tabea Wassmuth, Sara Doorsoun.

Förbundskapten: Martina Voss-Tecklenburg.

Domare: Kateryna Monzul, Ukraina.