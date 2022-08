Ahmedhodzic avstängd i premiären – MFF klandras

I januari landade Anel Ahmedhodzic i Bordeaux på ett låneavtal med köpoption. Det blev sammanlagt 15 ligamatcher för det franska laget, som trillade ur högstaligan.

Under de 15 matcherna drog 23-åringen på sig sex gula kort, vilket nu ställt till det för mittbacken i hans nya klubb.

Köpoptionen utnyttjades inte, och Ahmedhodzic skrev i somras på för Sheffield United i engelska andraligan Championship.

Kontaktade FA

Där var han tänkt för startelvan i måndagens ligapremiär mot Watford, men så blev inte fallet, skriver Sydsvenskan med hänvisning till brittiska The Star.

Det visade sig att de gula korten i Frankrike lett till en avstängning som följde med till det engelska ligaspelet, något klubben uppmärksammades på först i slutet av förra veckan. Sheffield försökte därefter förgäves få avstängningen hävd hos det engelska fotbollsförbundet FA.

Sheffieldmanagern Paul Heckingbottom anser att Malmö FF, som säljande klubb, borde ha känt till och informerat om situationen.

— Rent juridiskt borde det ha förklarats under transfern. Vi gjorde den här affären utan att få all information, säger han till The Star.

MFF svarar

MFF:s sportdirektör Daniel Andersson säger i sin tur att klubben inte kände till att Ahmedhodzic var avstängd.

— Vi visste inte om det. Men det finns någon konstig regel att om du får tre gula kort inom tio matcher så blir du avstängd. Sedan hängde den märkligt nog med till England, säger han till Sydsvenskan.

Avstängningen gäller till och med den 8 augusti. Anel Ahmedhodzic är därmed avstängd även i nästa ligamatch, hemma mot Millwall.