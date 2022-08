Stor MFF-besvikelse: "Börjar snart brännas rejält"

Sirius har varit poänggivande att möta för Malmö sedan Uppsalalaget gjorde comeback i den högsta ligan säsongen 2017 med totalt två oavgjorda matcher och nio vinster till MFF:s fördel inför söndagens match på Studenternas IP.

Men på söndagen bröts den skånska poängsviten då Sirius vände och vann på tolfte gången gillt. Sirius första seger mot Malmö sedan 1973, och det trots att Skånelaget tog ledningen genom just Berget i 18:e minuten och ägde större delen av spelet under första halvlek.

— Det är inte nog med att alltid vilja vinna en match utan ibland måste man gräva fram något extra också. Den känslan, att vi gör det, är inte här just nu, konstaterar Jo Inge Berget.

För strax före halvtidsvilan nickade Siriusbacken Marcus Mathisen in 1–1. Ett mål som först blåstes av som offside men som Bojan Pandzic till slut godkände efter en kort domarkonferens.

— Det var absolut inte offside. Linjedomaren förklarade för mig i pausen att (Filip) Rogic var offside och att de inte riktigt visste först om det påverkade spelet. Så huvuddomaren tog beslutet. Han kände att han hade bättre vinkel. Det är kul att de pratar ihop sig så att det blir rätt, säger Siriusbacken Marcus Mathisen till TT.

Krut i benen

Målet gav Sirius extra krut i benen samtidigt som gästerna enligt MFF:s interimtränare Andreas Georgson "tappade modet att fortsätta driva spelet och föra matchen".

För bara tolv minuter in på andra halvlek satte Sirius anfallsess Christian Kouakou segermålet (2–1). Ett läcker mål där bollen först gick mellan benen på Lasse Nielsen och sedan via bortre stolpen och in.

"Jobbigt"

Mot slutet hade inbytte Malmömittfältaren Veljko Birmancevic öppet mål från två meter men sköt över. En typisk situation för det läge som Malmö är i nu, säger Jo Inge Berget till TT:

— Det är ju nästan svårare att skicka bollen över än att sätta den i mål i det läget men den studsar fel och då blir det lite så som det har varit på slutet, det går inte vår väg. Då blir det inga poäng. Sådana lägen måste sitta om man ska kunna vinna. Men det är ju inte som att allt har gått på räls hittills i år heller och det påverkar självförtroendet.

TT: Har tränarbytet påverkat laget mentalt?

— Jo det är såklart jobbigt för alla för då erkänner man att allt inte har gått som man vill och att vi inte är där vi är. Det är givetvis inte hundra procent Milos fel, det är många spelare som inte har producerat som vi borde ha gjort heller. Så vi måste ner på jorden, kämpa och ta fram mer än det vi gör i dag, analyserar Berget och avslutar:

— Nu börjar det snart att brännas rejält. Fortsätter vi så här så hamnar vi snart i en sits där vi måste vinna alla matcherna. Och ju längre tid det går desto svårare blir det att ta de där poängen. Man vill inte sätta sig i en position där man måste vinna men den sitsen kommer närmare och närmare nu.