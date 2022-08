Gretzer: "Krävs felfritt för svensk medalj"

Fakta: Hoten mot svenska medaljer Henrik von Eckermann står på 0,58 fel och följs av Jens Fredricson på 2,71 inför dagens individuella hoppfinal i VM. Här är några ryttare som kan snuva dem på medaljerna: Jérome Guery, Belgien, 3,35 fel. Går in i finalen som trea med bara ett tidsfel bakom sig på Quel Homme de Hus. Vet vad som krävs. Medlem av Belgiens vinnande EM-lag 2019 och i bronslaget i OS förra året. Maria Gretzers kommentar: Den hästen har sett rent magisk ut. När den hoppar ser det ut som "oj, var det bara en 1,45-hoppning". Martin Fuchs, Schweiz, 4,36 fel. Världstvåan fick ett nedslag med Leone Jei i första omgången, men ekipaget har allt som krävs för att gå hela vägen. Fuchs tog EM-guldet i Rotterdam 2019. Gretzers kommentar: Den (hästen) har en enorm lätthet i sig när den tar sig an hindren. Max Kühner, Österrike, 4,49 fel. Även han ett nedslag från Henrik von Eckermann. Gretzers kommentar: Jag är lite mer osäker på honom. Han brukar inte riktigt hålla ihop det när det gäller. Ben Maher, Storbritannien, 5,72 fel OS-vinnaren förlorade förstahästen Explosion kort före VM, men är trots det en guldkandidat på Faltic. Nya felfria rundor och han kan nå långt om konkurrenterna river. Gretzers kommentar: Han är iskall och den här hästen har sett väldigt bra ut. Vi får vara lite tacksamma för att det trillade ned en bom i fredags. Han ligger där inom räckhåll.

Gretzer, tidigare mästerskapsryttare och under en tid förbundskapten, satt som på nålar i radiohytten och hänfördes av VM-guldet i fredagens laghoppning.

— Mitt ordförråd räcker inte till att beskriva det. Jag känner mig bara fattig i mitt språk. Så känns det.

TT: Räcker inte superlativerna till?

— Jag tycker att jag sagt magiskt och fantastiskt hundra gånger. Jag känner inte att jag hittar ord som är tillräckligt bra för att beskriva det för det är på något sätt overkligt, säger Gretzer.

Hon får bläddra i synonymboken, för det kommer kanske ännu en dag med svenska framgångar.

"Våga ha förväntningar"

Här och nu, inför finalen som börjar 14.00, leder Henrik von Eckermann på King Edward den individuella tävlingen – och skuggas av Jens Fredricson på Markan Cosmopolit. Rider de felfritt blir det guld och silver.

Två svenska ryttare på en mästerskapspall har aldrig hänt i ett OS, VM eller EM.

TT: Vad kan vi vänta oss, tror du?

— (Med tanke på) den press de har ridit under och den fokus de har, så är det klart att vi ska våga ha med oss lite förväntningar. Sedan vet vi hur nära det är ett nedslag när en bom ligger och dallrar. Ligger den kvar eller pluppar den ned? Ridsporten är grym ibland.

— Det roliga med Jens är att han red ju dubbelt så bra i fredags mot i torsdags. Jag tror faktiskt aldrig jag sett Jens rida så bra. Nu ska de försöka behålla det magiska fokus de haft.

TT: Vad säger du om Henrik von Eckermann som inte redan är sagt?

— Det har varit väldigt mycket fokus på att han blev världsetta strax innan VM. Det var jag lite orolig för. "Henke" är ett superproffs, men att rida in där med armbindeln är också en ny grej, men han gör det bara som det superproffs han är.

Hård mot sig själv

TT: Är det att ta det för långt att säga att han egentligen bara kan förlora guldet?

— Han själv kommer nog att säga det. Han är stenhård mot sig själv. Jag tjuvlyssnar ju på alla intervjuer och det ryker ju om öronen om han tycker att han tagit ett galoppsprång för mycket. Han är så hård mot sig själv, men jag tycker inte att man ska se det så när man kommit så långt och gör det så bra.

Peder Fredricson nådde inte den individuella finalen.

TT: Tror du att vi sett det sista av All In i ett mästerskap?

— Det måste jag nog säga. Det var rätt beslut att ha honom här och det var trist med tre nedslag, men vi ska komma ihåg att Peder och All In starkt bidrog till guldet med nollorna i de två första omgångarna. All heder åt dem.

Maria Gretzer och Christian Olsson, sedan tio år ett radarpar när Radiosportens sänder ridsport.

Sedan OS i London 2012 är Gretzer Radiosportens expertkommentator och jobbar tillsammans med Christian Olsson.

"Gift gammalt par"

En duo som kompletterar varandra. Gretzers djupa kunskaper om ridsporten varvas med Olssons personliga miljöbeskrivningar och ordlekar.

— Det sägs att vi låter som ett gift gammalt par, säger Gretzer och skrattar.

I och med de svenska framgångarna i OS i Tokyo förra året fick de stort genomslag i etern.

— Det roligaste var att vi fick mängder med uppskattning från män som mest gillar fotboll och som upptäckte ridsporten under OS. Det är nog många av dem som lyssnar på oss nu, säger Gretzer.