Nottingham vinnare för första gången på 23 år

1999 var senaste gången Nottingham Forest supportrar fick se Premier League-spel på hemmaarenan City Ground. Då vann de rödvita med 1–0 över Leicester.

Under söndagen var det dags för en ny upplaga av Nottingham att visa upp sig i högstaligan för sina supportrar. De gjorde ingen besviken när de brottade ner David Moyes West Ham med samma siffror, 1–0.

Matchen exploderade mot slutet av den första halvleken. Said Benrahma gjorde inga misstag och rullade in 1–0 för West Ham på passning från lagkaptenen Declan Rice. Till "The Hammers" förtret visade det sig att Michail Antonio bryskt knuffat ner en Forest-försvarare och målet dömdes bort.

Bara tre minuter senare kom Nottinghams första högstaligamål sedan 1999. Ben Johnson i West Ham-försvaret nådde inte riktigt bollen och rensade således halvtaffligt bollen på Taiwo Awoniyis ben för 1–0.

Nottingham hade ytterligare en boll i nät men Brennan Johnsons läckra chipp avvinkades för offside.

I den 65:e minuten fick West Ham straff för en handboll av mittbacken Scott McKenna som praktiskt taget räddade Nottingham. Skotten fick gult kort men Declan Rice straff fångades av utlånade Manchester United-målvakten Dean Henderson.

1–0 stod sig matchen ut. Nottinghams nästa match är borta mot Everton nästa lördag.