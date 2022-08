Djokovic missar US Open – är inte vaccinerad

"Tyvärr kommer jag inte att kunna resa till New York för US Open. Tack för alla meddelanden och all kärlek och support. Jag önskar alla spelare lycka till. Jag kommer att hålla mig i form och vara positiv i väntan på en möjlighet att få tävla igen. Vi ses snart, tennisvärlden", skriver Djokovic på sina sociala medier.

US Open, som är den sista grand slam-turneringen för året, inleds på måndag.

Djokovic har vunnit 21 grand slam-turneringar, en färre än Rafael Nadal som är bäst genom tiderna på herrsidan.