Mbappé gånger två när Juventus knockades

Det bäddades för stormatch i Frankrike när Juventus kom till Parc de Princes för att hälsa på Paris Saint-Germain.

Båda lagen mönstrade sina galaelvor med stjärnor som Neymar, Lionel Messi och Sergio Ramos i PSG och Leonardo Bonucci samt Dusan Vlahovic i Juventus.

Men det var ingen av dem som skulle lysa starkast. För den här Pariskvällen skulle tillhöra Kylian Mbappé.

Efter fem minuter passade han Neymar innan han själv begav sig med full fart in i straffområdet. På ett delikat sätt lobbade brassen in bollen varpå Mbappé smällde till på volley. Pang, 1–0, drömmål.

Kvarten senare var han framme igen.

Juventusförsvaret hängde inte med när Mbappé och gänget spelade fotboll med ett tillslag. Ett väggspel med ytterbacken Achraf Hakimi senare och 23-åringen hade gjort 2–0.

PSG-duon Neymar och Mbappé spelade med en typ av lekfullhet i den första halvleken och Juventus var nog glada när halvtidsvisslan ljöd.

Tryckte på för kvittering

Men "den gamla damen" är seg och skulle inte ge sig.

Juventus åt sig in i matchen och verkade få mer och mer grepp om firma Messi, Neymar och Mbappé. Därför kom det inte som en blixt från klar himmel när en reducering kom.

Nyförvärvet Filip Kostic skickade in ett inlägg efter hörna som amerikanen Weston McKennie dundrade in 1–2 på med pannan, efter bara tio minuter in i andra halvleken.

Ingen skugga ska falla över Juventus som vid flera tillfällen bröt igenom ett lägre stående PSG-försvar. Bland annat höll Manuel Locatelli på att böka och tråckla in en kvittering på egen hand.

Men en sådan fick utebli och det blev PSG som knep alla tre poängen.

Benzema ut skadad

Förra säsongens Champions League-vinnare Real Madrid hade det länge tufft mot skotska Cetlic, utan Carl Starfelt som missade på grund av skada.

När sedan Karim Benzema gick ut i den 30:e minuten behövde nog många Real Madrid-supportrar konstgjord andning. Fransmannen är högaktuell till att vinna priset för världens bästa fotbollsspelare i oktober och har startat den här säsongen på liknande manér.

Det så förlösande målet kom först i den 56:e minuten och sedan rann det på.

Eden Hazard assisterade Luka Modric som på sitt typiska vis gjorde 2–0 med yttersidan. Belgaren fyllde på till slutresultatet 3–0 själv från nära håll.

Daniel Sundgrens Maccabi Haifa besegrades med 2–0 borta mot Benfica, svensken spelade hela matchen.

Emil Forsberg blev inbytt med tjugo minuter kvar när Sjachtar Donetsk förnedrade RB Leipzig på tyskarnas hemmaplan med hela 1–4.