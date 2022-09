Hammarlunds hat trick sänkte Umeå

För andra matchen i rad var det Pauline Hammarlund som fick i gång målskyttet för toppjagande Häcken.

En dryg kvart in i hemmamatchen mot Umeå stötte hon in Hannah Wijks inlägg och fick in bollen bakom Agnes Granberg i Umeåmålet.

Hammarlund verkar nu, efter lång skadefrånvaro, ha hittat målformen på allvar. På de fyra matcher som laget hunnit spela sedan damallsvenskan återupptogs efter EM har 28-åringen gjort fem mål.

Det fjärde, och andra i matchen, kom kort innan paus när landslagsmittfältaren Elin Rubensson lyfte bollen från straffområdeslinjen och hittade Hammarlunds panna.

— Det är två bra inlägg och det är bara att skapa sig själv lite yta och vara på rätt plats, så sätter man dit dem, säger Hammarlund om sina två första mål i matchen i Viaplay.

Hon är glad att målformen börjat visa sig.

— Som forward är det jätteskönt. Man ska vara där framme och göra poängen så det är skönt när man känner att de sitter som de ska, säger hon.

Hammarlund skulle hinna göra ett mål till innan matchen var slut. Efter att Granberg inte fått kontroll på bollen efter ett tidigare skott kunde Hammarlund rulla in 3–0 i den 52:a minuten.

Häcken vann till slut med 5–0. Laget ligger fyra i tabellen, sju poäng bakom ledande Rosengård men med en match mer spelad.

Umeå ligger på kvalplats, bara ett respektive två poäng före AIK och Brommapojkarna.