Haalands mål väckte Zlatan-minnen till liv

Joao Cancelos inlägg med yttersidan var elegant, men det var Erling Braut Haalands avslut som alla pratade om efter Manchester Citys Champions League-seger hemma mot Borussia Dortmund.

Trots hård uppvaktning av sina gamla lagkompisar – Haaland lämnade Dortmund för City i somras – lyckades norrmannen kasta sig högt upp i luften och sparka in 2–1 med undersidan av foten.

Cruyff-klass

Segermålet fick City-tränaren Pep Guardiola att minnas både sin idrottsliga förebild och en av sina tidigare spelare.

— Alla vet hur viktig Johan Cruyff har varit i mitt liv. Som människa, som lärare, som mentor, som allting. Han gjorde ett otroligt mål på Camp Nou mot Atlético Madrid (1973) som påminde mycket om det här. I samma ögonblick som han (Haaland) gjorde mål, så tänkte jag på Cruyff, säger Pep Guardiola.

Förutom den nederländske legendaren, en ikon i Barcelona både som spelare och tränare, fick målet Guardiola att tänka på en svensk anfallsstjärna.

"Hoppas Zlatan är stolt"

Zlatan Ibrahimovic hade en minst sagt ansträngd relation med Guardiola när han spelade under spanjorens ledning i Barcelona. Men Guardiola kunde ändå inte låta bli att nämna Ibrahimovic med tanke på Citys 2–1-mål mot Dortmund. Den snart 41-årige svensken har kanske sina vigaste dagar bakom sig, men har mången gång under karriären gjort mål av just den karaktär som Haaland bjöd på under onsdagskvällen.

— Jag minns att min gamle vän Ibrahimovic också hade den där förmågan att få upp benet i takhöjd. Erling är lite likadan. Han är elastisk, vig och har förmågan att sätta bollen i nät. Han är så stor, men har ändå en naturlig rörlighet, säger Guardiola.

Erling Braut Haaland var själv nöjd både med målet och med att jämföras med Ibrahimovic.

— Det var ett härligt mål och en svår match. Jag har väl lärt mig av din käre landsman Zlatan. Jag får hoppas att han är stolt över det målet, sade Haaland till svenska C More efter matchen.