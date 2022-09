Roger Federer avslutar karriären: "Bitterljuvt"

Fakta: Roger Federer Född: 8 augusti 1981 i Basel, Schweiz. Längd: 185 cm. Fattning: Högerhänt, enhandsbackhand. Prispengar i karriären: 130 594 339 dollar. Grand slam-titlar: 20. Australian Open 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018, Franska mästerskapen 2009, Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017, US Open 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. ATP-titlar: 103. Övrigt: Vann 82 procent av sina matcher, 1 251 segrar mot 275 förluster, vann sex tourfinaler (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011), vann Davis Cup med Schweiz (2014), OS-silver 2012. Aktuell: Meddelade i dag att han avslutar sin enastående karriär

I ett långt avskedsbrev till sporten berättar Federer att beslutet varit svårt att fatta.

"Det är ett bitterljuvt beslut för jag kommer att sakna allt som touren givit mig. Men samtidigt finns det så mycket att fira. Jag ser mig själv som en av de mest lyckosamma personerna på jorden. Jag fick en talang för att spela tennis, och jag gjorde det på en nivå jag aldrig kunde föreställa mig, längre än jag någonsin kunnat tro".

Federer har varit med och dominerat tennisen det senaste decenniet och har under sin karriär vunnit 20 grand slam och varit världsetta i 310 veckor, varav 237 på rad. Han är den som vunnit flest Wimbledontitlar med sina åtta pokaler från gräset i London.

Roger Federer vann Wimbledon åtta gånger. Arkivbild.

41-åringen har haft stora skadeproblem de senaste åren och har inte kunnat utmana om några titlar. Han har inte spelat sedan förra årets Wimbledon då han rehabiliterat sig efter att ha genomgått en tredje operation för ett krånglande knä.

Trots sin långa skadefrånvaro stoppade dock inte den populäre Federer från att dra in stora summor pengar även i fjol. På Forbes årliga lista över vilka idrottare som tjänat mest var han på sjunde plats efter att ha dragit in motsvarande 919 miljoner kronor under 2021.

Nu blir det en sista comeback i Björn Borgs europeiska stjärnlag i Laver Cup. Förutom Federer ställer även hans huvudkonkurrenter de senaste tio åren upp, Rafael Nadal och Novak Djokovic, tillsammans med det norska stjärnskottet Casper Ruud, britten Andy Murray och greken Stefanos Tsitsipas.