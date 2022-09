Alcaraz gör succé – även på sociala medier

Fakta: Så många följare fick tennisstjärnorna Carlos Alzaraz, Spanien, 269 483 (Totalt 1,876 miljoner) Frances Tiafoe, USA, 165 829 (398 000) Iga Swiatek, Polen 77 191 (1,012 miljoner) Casper Ruud, Norge, 65 923 (311 000) Nick Kyrgios, Australien, 55 194 (3,193 miljoner) Coco Gauff, USA, 52 856 (846 000) Jannik Sinner, Italien, 47 538 (702 000) Ons Jabeur, Tunisien, 40 077 (754 000) Alja Tomljanovic, Australien, 31 317 (248 000) Antalet fler följare på Instagram under perioden 29 augusti till 12 september i år, och antalet totalföljare inom parentes den 12:e. Källa: US Bets

Årets US Open-mästare fick inte bara 2,6 miljoner dollar i prispengar efter finalen mot norske Casper Ruud. När Carlos Alcaraz lättad föll ned på marken på Arthur Ashe Stadium i New York kunde han också glädjas åt mer än en kvarts miljon nya följare på Instagram, enligt US Bets. Sedan dess har ytterligare 100 000 följare anslutit.

Och mängden har betydelse, berättar Karen Sutherland, författare och doktor som undervisar i sociala medier och marknadsföring vid University of the Sunshine Coast i Australien.

— Det kommer att vara bra för honom, han kommer definitivt att få fler sponsormöjligheter, eftersom det är så pass många fler som tittar på hans konto, säger hon till TT.

Hur mycket pengar det handlar om är så klart svårt att säga exakt. Sutherland betonar att följarantalet är viktigt, men också den djupare analysen av vilka de är, var de befinner sig – och att det döljer sig riktiga människor bakom dem. Det finns ett problem i influerarvärlden med uppblåsta följarsiffror och fejkkonton.

Carlos Alcaraz har lockat hundratusentals nya följare till sina sociala medier. Förutom Instagram växer han även på Twitter.

Ett slags godkännande

Det gör också att det så kallade engagemanget kring inlägg och konton, exempelvis likes och kommentarer, är minst lika viktigt som antalet följare.

— Om följarna inte är så engagerade i innehållet kanske de inte ens ser det, säger hon.

För varumärken har sociala medier blivit en grundläggande del i marknadsföringen, enligt Sutherland.

— Det är inte allt, men det är definitivt viktigt och det finns många aspekter av det.

Samarbete med en idrottspersonlighet handlar dels om att få upp försäljningen.

— Men det handlar dels också om ett godkännande, att idrottspersonen drar nytta av sitt rykte och det förtroende den byggt med sin publik för att säga att "det här är en jättebra produkt". Varumärket betalar för få en stund i rampljuset med den personen, säger Sutherland.

Iga Swiatek vann på damsidan och fick 77 000 nya följare.

Kan ta miljoner

Enligt beräkningssajten inzpire.me kan Alcaraz numera ta 15 000–18 000 kronor för ett sponsrat inlägg och en story på Instagram. Hisnande siffror, men långt i från vad det kostar att samarbeta med idrottsvärldens giganter.

— Några av världens största sportstjärnor kan ta miljoner dollar för ett inlägg, det är astronomiska summor det handlar om, säger Sutherland.

Men det finns fallgropar. För varumärken handlar det om idrottspersonens uppträdande. Missköter personen sig svärtar det även varumärkets anseende.

— Det är som med all pr där en kändis knyts till ett varumärke. Skillnaden är att det på sociala medier kan förstärkas och nå så många fler så mycket snabbare, så när någon gör något som inte är så bra så kommer fler att se det, säger Karen Sutherland.

— Men det kan ibland handla om att varumärket gör dumheter, så att influeraren måste distansera sig också. Så det kan gå åt båda hållen.

I Alcaraz fall kan man tänka sig att det är framgångarna på planen som leder till ett ökat följarantal. Fortsätter de idrottsliga framgångarna lär följarskaran fortsätta att växa, och därmed de ekonomiska möjligheterna.

Men det är också möjligt för en mindre framgångsrik idrottsperson att bygga och vårda en publik, och därigenom bli attraktiv för samarbeten.

— Det beror på vem varumärket vill nå. Om någon har en publik som är engagerad så kan man vara väldigt attraktiv för varumärken, men antagligen kan man inte kan ta lika mycket betalt som en riktigt högprofilerad idrottsperson.