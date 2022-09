Slut på pengar för Lag Edin: "Kassan står på noll"

Efter att ha dominerat herrcurlingen i flera år fick lag Niklas Edin äntligen kröna karriären med ett första OS-guld i vintras.

Under våren berättade de regerande olympiska mästarna – Oskar Eriksson, Rasmus Wranå och Christoffer Sundgren utgör resten av laget – att de också fortsätter med sikte på OS i Milano/Cortina 2026.

Men någon enkel satsning är det inte, i synnerhet inte ekonomiskt.

— Vi har en lön från curlingförbundet på 10 000 i månaden sedan ett och ett halvt år. Sedan tillkommer ett stipendium som vi får söka varje år, utifrån respektive livssituation. Det kan ge mellan 3 000 och max 9 000 i månaden. Men ingen av oss kan kvittera ut maxbeloppet eftersom ingen av oss har familj. Vi har inte råd att ha det, säger Niklas Edin till VF.

Kanada får miljonstöd

Det är en annan verklighet än den som till exempel Kanada, en av de tyngsta rivalerna, har att förhålla sig till.

— De har sponsorstöd på 500 000 dollar. Årligen, säger Edin.

Sponsorerna som ändå finns tillhandahåller saker som gratis gymkort, lunchkort och träningskläder. Men inga rena pengar, säger Edin.

Utan stödet från Sveriges olympiska kommitté (SOK), som upp till en viss gräns täcker kostnader för resor, boende och mat, skulle det inte gå.

— Det skulle vara skönt om vi kunde stå på egna ben ekonomiskt. Men då skulle det krävas att vi drog in en bit över två miljoner årligen.

Nu tvingas laget dra ner på antalet resor den här säsongen. Men tävla måste de trots allt, eftersom varje segercheck räknas.

Prioriterar prispengar

Totalt planerar de 17 tävlingar i vinter – varav 13 har prispengar – och däribland sex grand slam-turneringar, skriver VF. Merparten av tävlingarna avgörs i Kanada.

— Vi prioriterar de tävlingar som har prispengar. Vi har inget val. Vi har varit lite naiva och trott att våra fina resultat skulle ge bättre ekonomi. Nu måste vi försöka få in mer i kassan. Under pandemin kunde vi dessutom inte tävla mycket alls och fick in väldigt lite prispengar, säger Niklas Edin.

Nästa tävling på världstouren, den andra för säsongen, inleds den 26 september i Kanada.