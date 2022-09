Liss frälste Djurgården: "Magiskt"

Djurgården har rustat med att ta hem stjärnor som Marcus Krüger, Daniel Brodin och John Norman, för att göra sejouren i hockeyallsvenskan ettårig.

Alla tre klev fram i premiären – men ingen var lika het som Olle Liss, nyförvärvet från Björklöven.

Trots degraderingen från SHL slöt Djurgårdens supportrar upp till den hockeyallsvenska premiären. Hovet var utsålt, 8 094 åskådare, och det var samma drag på läktarna som Djurgårdssupportrarna gjort till en vana att skapa.

— Det var helt magiskt att komma in, jag hoppas det syntes på vårt spel, sade forwarden Liss till C More.

Han var en av målskyttarna i första perioden när Djurgården såg ut att blåsa ifrån Västerås, förväntad toppkollega.

Skoningslöst hemmalag

Västerås tog sammanlagt elva utvisningsminuter i första perioden och Djurgården var skoningslöst och gick upp i 3–0-ledning efter att ha gjort samtliga mål i numerärt överläge.

Hemvändarna Marcus Krüger, tvåfaldig Stanley Cup-mästare och VM-guldvinnare, Daniel Brodin och John Norman hade stor del i det.

Brodin spelade fram Liss till 1–0, styrde sedan in 2–0 och John Norman slog in en retur till 3–0.

De två sista målen kom när Jimmie Jansson satt utvisad i fem minuter för en boarding på Krüger, som också assisterade till 2–0.

— Vi kom ut starkt, vi sade att vi skulle sätta foten på gasen. Skönt att få utdelning i powerplay, det kommer att bli viktigt hela säsongen, sade Liss.

Snabba reduceringar

I början av den andra perioden fick 18-årige Noah Östlund att punktera matchen på en straff, men Västerås rutinerade målvakt Johan Gustafsson räddade.

Sedan svängde allt.

Inom loppet av 46 sekunder gjorde Västerås två mål – Alexander Lunsjö med en volley och Ludvig Jardeskog friställd framför mål.

Djurgården var skakat och tränaren Joakim Fagervall tog timeout.

Västerås fick sedan ett jätteläge att kvittera med spel fem mot tre i nästan två minuter i början av tredje perioden, men Djurgården klarade ut det och gjorde direkt efteråt 4–2.

Marcus Krüger fångade upp ett misslyckat uppspel från målvakten Johan Gustafsson och spelade fram Liss som dundrade in pucken.

När sedan Wiktor Nilsson gjorde 5–2 kunde Djurgården andas ut efter en premiär som var upp och ned. Jesper Kokkonen fastställde 5–3 i numerärt överläge.