Linköping bröt förlustraden: "Kämpar och sliter"

Den 26-årige forwarden från Motala har haft en händelserik vecka då han blev pappa för första gången för några dagar sedan.

— Det har hänt lite. Otroligt roligt att bli pappa för första gången och ta första vinsten, säger han.

Törnqvists segermål kom i första sudden death-omgången i straffläggningen och var 26-åringens andra mål i matchen. Han gjorde också två mål i straffläggningen.

Det kunde dock ha blivit en trepoängare för Linköping som lämnade jumboplatsen. Med mindre än tio minuter kvar ledde Linköping med 3–1, men två mål av Färjestads back Theodor Lennström tog matchen till förlängning och straffar.

Färjestad vann skotten med 38–27 och tränaren Tomas Mitell konstaterade korthugget i C More:

— Jag tyckte vi spelade ganska bra långa stunder, men vi behöver ha mer kvalité i avsluten.

Krisrubriker

Linköping kom till spel utan en seger på hela säsongen – förlust i sex försäsongsmatcher och tre SHL-matcher.

Det har fött krisrubriker för klubben som har missat slutspel fyra säsonger i rad och nu har budgeterat för slutspel efter flera starka värvningar under sommaren.

Det började också bra.

För första gången lyckades Linköping ta ledningen då backen Jonas Junland knäppte in 1–0 i numerärt överläge med bara 23 sekunder kvar av första perioden.

Markus Hännikäinen gjorde ett bra jobb framför mål och skymde Färjestadsmålvakten Dennis Hildeby.

— Eftersom jag skjuter så löst har vi tagit in Hännikäinen där framför mål. Vi gör många bra saker och reder ut två boxplay också, sade lagkapten Junland till C More om öppningen.

Mål i boxplay

Men i den andra perioden tog Färjestad över, vann skotten med 12–4 och gjorde mål i numerärt underläge – för andra gången den här säsongen.

— Lite medstuds och hårt arbete, förklarade målskytten Joakim Nygård det faktumet.

Men Linköping kom tillbaka.

Efter 1.59 i tredje perioden hittade Henrik Törnqvist bortre krysset bakom Hildeby sedan Linköping kommit tre mot två och bara 1.40 senare kom 3–1 i numerärt överläge.

Djurgårdsförvärvet Sebastian Strandberg sköt sitt första mål i Linköpingströjan sedan Hännikäinen på nytt skymt målvakten.

I det läget såg det ut att bli tre poäng, men Theodor Lennströms dubbla mål såg till att Färjestad fick med sig en poäng.