Allsvenska spelarlöner 2022: Hammarby –– han tjänar mest

Vicekaptenen Gustav Ludwigson är den spelare som toppar lönelistan i Hammarby. Yttern drar in 1 993 400 kronor och är en av fyra spelare som har en inkomst på över 1 miljon kronor. Hela listan med samtliga spelares inkomst finns längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021





Lönelista Hammarby

Sebastian Selin - Inkomst: 65 600 kr

Alper Demirol - Inkomst: 79 300 kr



Jusef Erabi - Inkomst: 137 700 kr



Fredrik Hammar - Inkomst: 237 000 kr



Edvin Kurtulus - Inkomst: 246 400 kr

Pavle Vagic - Inkomst: 329 200 kr

Abdelrahman Saidi - Inkomst: 384 000 kr



Kalle Björklund - Inkomst: 474 700 kr



Joel Nilsson - Inkomst: 481 500 kr



Dennis Collander - Inkomst: 534 100 kr



Jeppe Andersen - Inkomst: 695 400 kr



Oliver Dovin - Inkomst: 698 000 kr



Richárd Magyar - Inkomst: 712 600 kr



Davor Blazevic - Inkomst: 746 000 kr



Jon Gudni Fjóluson - Inkomst: 746 100 kr



Mads Fenger - Inkomst: 752 100 kr



Mohanad Jeahze - Inkomst: 831 600 kr

Nahir Besara - Inkomst: 1 126 300 kr



Simon Sandberg - Inkomst: 1 368 700 kr



Darijan Bojanic - Inkomst: 1 470 329 kr



Gustav Ludwigson - Inkomst: 1 933 400 kr



Nathaniel Adjei - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Shaquille Pinas - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Loret Sadiku - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Bubacarr Trawally - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



David Concha - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Veton Berisha - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas