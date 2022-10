Allsvenska spelarlöner 2022: IFK Göteborg – han tjänar mest

Simon Thern är spelaren som drar in mest pengar i IFK Göteborg. Mittfältaren har en inkomst på 1 919 300 kronor. Storspelare som Marcus Berg och Gustav Svenssons inkomstuppgifter redovisas inte i denna artikel då deras skattedeklaration inte har kommit in till skatteverket än. Hela listan med samtliga spelares inkomstuppgifter hittar du längre ner i artikeln.





Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021





Lönelista IFK Göteborg

Felix Eriksson - Inkomst: 35 700 kr

Alai Ghasem - Inkomst: 75 200 kr

Alfons Nygaard - 85 000 kr



Adam Benediktsson - Inkomst: 152 300 kr



Lucas Kåhed - Inkomst: 180 000 kr



Tim van Assema - Inkomst: 180 000 kr



Carl Johansson - Inkomst: 526 600 kr

Oscar Wendt - Inkomst: 693 000 kr

Sebastian Eriksson - Inkomst: 822 800 kr



Mattias Bjärsmyr - Inkomst: 936 100 kr



Gustaf Norlin - 1 219 820 kr



Pontus Dahlberg - Inkomst: 1 269 200 kr



Hosam Aiesh - 1 499 400 kr



Simon Thern - Inkomst: 1 919 300 kr



Linus Carlstrand - Inkomst: 0 kr



Hussein Carneil - Inkomst: 0 kr



Emil Salmonsson - Inkomst: 0 kr



Gustav Lillienberg - Inkomst: 0 kr

Johan Bångsbo - Inkomst: 0 kr



Marcus Berg - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Warner Hahn - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Abundance Salaou - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Gustav Svensson - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Suleiman Abdullahi - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Erik Sorga - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Saidu Salisu - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas