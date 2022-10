Skandalscener när MFF föll mot Union Berlin

Malmöpolisen har haft hög beredskap inför Europa League-mötet mellan Malmö FF och Union Berlin. Supportrar till det tyska huvudstadslaget har marscherat runt på stadens gator och det har funnits farhågor att fler än de drygt 1 400 personer som fått biljett till matchen ska ha tagit sig till Skåne.

Inför avspark förenades de 16 057 åskådarna på stadion i en tyst minut för att hedra offren i den tragiska läktartragedin i Indonesien.

En enkel, men vacker hyllning till de över 130 personer som miste livet i matchen mellan Arema FC och Persebaya Surabaya i lördags.

Spelet avbröts

En dryg timme senare utspelade sig dock allt annat än vackra scener på stadion i Malmö. Runt tio minuter in på andra halvlek – vid ställningen 0–0 – sköts en fyrverkeripjäs in från bortafansens sektion på den ena kortsidan. Pjäsen landade en bra bit på den bortre planhalvan och följdes av flera. En fyrverkeripjäs sköts även in mot övre etaget på långsidan där Malmösupportrar sitter. Även så kallade bangers – kraftiga smällare – kastades in på planen.

Den turkiske domaren Halil Umut Meler avbröt spelet och ett stort antal poliser tog sig upp på läktaren för att skapa ett större säkerhetsområde mellan borta- och hemmasupportrar.

Spelarna tog sig in i omklädningsrummen, men efter en stund kom beskedet att spelet skulle återupptas.

Det är inte första gången som det blir skandalscener när Union Berlin-supportrar gästar Sverige. I januari 2014 sköt tyska supportrar in brinnande projektiler mot planen på Tele2 arena i en träningsmatch mot Djurgården.

Malmö fick spela hela andra halvlek med en man mer på planen sedan ungraren András Schäfer dragit ner MFF-lagkaptenen Anders Christiansen i friläge precis innan pausvilan.

Firade med bengaler

Det hjälpte inte hemmalaget. I den 68:e minuten var Union Berlin-anfallaren Sjeraldo Becker klinisk i friläge och satte 1–0 bakom hemmamålvakten Ismael Diawara. Ett mål som några bortasupportarna firade med att tända bengaler.

Innan dess var det annars fördel Malmö chansmässigt. Bästa läget till ett mål fick ytterbacken Martin Olsson i den 63:e minuten, men dansken Frederik Rønnow kunde räddade i Berlinmålet och MFF förlorade återigen i Europa League.

Rent sportsligt var det något av vinna eller försvinna för både MFF och Union Berlin, som överraskande leder Bundesliga efter åtta omgångar, i kampen om att nå slutspelet i februari. Båda lagen har inlett grupp D med förluster mot portugisiska Braga och belgiska Union Saint-Gilloise.

Lagen möts igen i Berlin på torsdag nästa vecka.