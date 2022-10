Pappa Viksten visade vägen för Färjestad

Ishockeyspelaren Daniel Vikstens vecka började tidigt.

Vid fyratiden på måndag morgon blev han pappa, när sambon Emma födde en liten tjej som ännu inte har något namn.

— Vi är lite oense, säger Daniel Viksten.

TT: Vad vill du?

— Jag vill gärna att hon ska heta Leia. Jag är Star Wars-fan.

Ändå lutar det åt Vera.

Viksten vet sina begränsningar som förhandlare på hemmaplan.

— Om jag känner min sambo rätt blir det nog så, säger han.

Som plåster på såren kan vi kalla matchen mot Rögle för "Måljedins återkomst".

Glädjeruset som Vikstens nyfödda dotter framkallat har hjälpt Färjestadforwarden att prestera trots allvarlig sömnbrist. Han gjorde mål mot polska Cracovia i CHL-mötet i tisdags och ordnade alltså första SHL-fullträffen för säsongen när han satte 1–0 mot Rögle.

— Det är som i slutspelet i våras. Då sov jag inte heller särskilt bra. Det är lite samma känsla, kroppen är inte riktigt 100 procent, säger Viksten.

Någon oro för att målskyttet inte skulle lossna har han inte känt.

— Jag har känt mig pigg. Men det var skönt att det kom, säger han om det vackra ledningsmålet.

Matchstraff i comebacken

Rögle hälsade Adam Edström välkommen tillbaka till SHL.

Den stora forwardens återkomst efter försäsongslägret med New York Rangers blev trist och kort.

Tacklingen på Färjestads Michael Lindqvist halvvägs in i matchen resulterade i matchstraff.

Det hindrade inte bortalaget från att ta sig tillbaka i matchen. Redan innan Edström och Lindqvist lämnade isen hade Dennis Everberg, som liksom Viksten spräckte målnollan för säsongen, kvitterat till 1–1.

Rögle höll utan problem tätt i det fem minuter långa numerära underläget som följde på matchstraffet och visade sedan Färjestad hur ett powerplay ska utnyttjas när Adam Tambellini prickade in 2–1.

— Det var ett klassiskt dåligt powerplay. Vi gick ner oss i tempo och det är alltid farligt, säger Viksten om Färjestads ineffektivitet i spel fem mot fyra.

Ville hem

I tredje perioden hände allt och lite till på väldigt kort tid.

Marcus Westfält gjorde 2–2, Michael Kapla satte 3–2 för Rögle och Remi Elie kvitterade igen – allt inom loppet av 69 sekunder.

Fem minuter senare skickade Per Åslund in, just det, sitt första SHL-mål för säsongen. Det betydde 4–3 och tre poäng för Färjestad.

För den regerande mästaren väntar nu fem raka bortamatcher.

— Vi åker i morgon så nu vill jag hem och umgås med lilltjejen. Och kanske sova litegrann i alla fall, säger Daniel Viksten.