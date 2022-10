MFF bjöd in barn efter skandalen: Positiv respons

Efter matchen i torsdags skickade MFF ut mejl där personer som ville kunde kontakta klubben.

— All den feedbacken vi fick kring hur framför allt barn hade upplevt det gjorde att vi ville ge dem möjligheten att träffa spelarna och skapa positiva minnen från Stadion, säger Carlnén till TT.

— Vi förstår känslorna och den otryggheten man kände under matchen. De hade möjlighet att ställa frågor och vi kunde svara på frågor. Många av de jag pratade med hade varit där, sedan vet jag inte om det var alla.

TT: Hur var responsen?

— Alla som jag pratade med var väldigt positiva till det här initiativet att komma hit och träffa alla.

Omkring tio minuter in på andra halvlek i torsdagens Europa League-match mellan Malmö FF och Union Berlin sköts en fyrverkeripjäs in från bortafansens sektion på den ena kortsidan. Pjäsen landade en bra bit in på den bortre planhalvan och följdes av flera. En fyrverkeripjäs sköts även in mot övre etaget på långsidan där Malmösupportrar satt. Även så kallade bangers – kraftiga smällare – kastades in på planen.

Matchen avbröts tillfälligt, men spelades sedan klart där tyskarna vann med 1–0.

"Helt oförklarligt"

TT: Med ett par dagars reflektion kring vad som hände, vad tänker du?

— Jag har en väldigt tydlig bild, vi har gått igenom det filmmaterial vi har. Jag var också i säkerhetsrummet när det här hände så att jag kunde se det live. Själva händelseförloppet är väldigt tydligt för mig, säger Carlnén och fortsätter:

— Men jag har ingen förståelse för hur... det är en grupp av Union Berlin-supportrar på nedre vänstra hörnet som står för hela den här händelsen. Och att göra det på det viset med den kraftfulla detonation som det var och att skjuta raketerna som man gjorde… det är helt oförklarligt. Jag kan inte för mitt liv förstå varför man beter sig på det viset. Det är en fotbollsmatch, de har inte där att göra överhuvudtaget – och kanske inte någon annanstans heller för den delen.

Utredning

På fredagskvällen meddelade Europeiska fotbollsförbundet, Uefa, att en utredning startats.

MFF utreds på fem punkter: blockerade passager, inkastade föremål, användning av pyroteknik, publikstörningar samt provokativa budskap av kränkande karaktär.

För Union Berlins del handlar det om inkastade föremål, användning av pyroteknik samt skadegörelse.

— Jag har egentligen inga synpunkter på det, det brukar vara tydliga besked från Uefa och sedan har man möjlighet att kommunicera med dem efter man får det första förhandsbeskedet, säger Carlnén.

MFF:s vd Niclas Carlnén.

"Tittar på säkerheten"

TT: Vad vill du se ska hända?

— Vi, Malmö FF, ska se vad vi kan göra för att det ska vara ännu säkrare att gå på en match på Eleda stadion. Vi tittar på säkerheten kring bortasektionen till exempel, vad vi kan göra där för att öka den. Vi ser också att det beteendet som var nu, även om vi kan ha incidenter i allsvenskan också, aldrig har varit på den här nivån. Så det finns kanske ett europeiskt och ett allsvenskt perspektiv.

Gällande hur Union Berlin bör straffas säger Carlnén:

— Den gången som det blir är den som Uefa bestämmer, men det minsta som det borde vara är en ordentlig böter och sedan är det upp till Uefa att bestämma om det ska vara mer än så.