Gasly var nära krasch med bärgningsfordon

Klockan 7 drog Formel-1 loppet i Japan på Suzuka stadion i gång. Men efter bara tre varv avbröts loppet då det började regna kraftigt. Loppet ska starta om 09.15, svensk tid.

Efter att Carlos Sainz fick vattenplaning körde Pierre Gasly in i en reklamskylt. Han fick därför åka in i depån och byta sin framvinge. När han väl var ute på banan igen för att ansluta till fältet, körde han nästan in i ett bärgningsfordon. Händelsen ska utredas för att ta reda på dels varför fordonet befann sig på banan, och dels om Gasly körde för fort.

F1 har inte körts på Suzuka stadion sedan 2019, innan pandemin startade. Och när förarna åter var tillbaka på den berömda banan var det Red Bulls Max Verstappen som var snabbast i kvalet och startade i pole position. På plats två startade Ferraris Charles Leclerc och Carlos Sainz, även han Ferrari, startade från tredje position.

Max Verstappen kan redan i dagens lopp säkra VM-titeln trots att det efter Suzukabanan återstår fyra tävlingar. Det som krävs är att Verstappen vinner dagens lopp och kör loppets snabbaste varv.