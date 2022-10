VM-firande irländskor pudlar efter IRA-sång

"Oh ah, up the RA", sjöng irländska spelare efter sitt historiska VM-avancemang.Dagen efter pudlar förbundet för IRA-sången."Vi är kollektivt ledsna för den eventuella skada vi orsakat", säger förbundskaptenen Vera Pauw i ett uttalande.

Det irländska fotbollsförbundet, FAI, ber om ursäkt efter att en film dykt upp på sociala medier som visar att spelare sjunger en sång som stöttar den paramilitära gruppen Irländska republikanska armén, IRA. "Vi kommer se över det här tillsammans med spelarna och påminna dem om deras ansvar med hänsyn till det här. Jag har pratat med spelarna den här morgonen och vi är kollektivt ledsna för den eventuella skada vi orsakat, det kan inte finnas någon ursäkt för det", säger förbundskaptenen Vera Pauw i ett uttalande. Rutinerade anfallaren Aine O'Gorman sade till irländska RTE att sången var "en av 100 sånger som sjöngs" och att det var just den som kom ut. — Vi vill be om ursäkt till alla som blev kränkta. Irlands damlandslag kvalificerade sig för första gången till fotbolls-VM under tisdagskvällen när de besegrade Skottland med 1–0. VM i Australien och Nya Zeeland, dit Sverige redan är kvalificerat, avgörs kommande sommar.