Viaplays hyllade programledare – så mycket tjänar Jennifer Kücükaslan

Det var i maj förra året som Jennifer Kücükaslan, 33, plötsligt kastades in i hetluften. Efter att den prisbelönte och hyllade programledaren Ola Wenström petats dagen innan Champions League-finalen mellan Chelsea och Manchester City så valde Viaplay att sätta Jennifer Kücükaslan i den heta stolen. Rockaden blev mycket uppmärksammad medialt.

Men 33-åringen skötte uppgiften utmärkt – uppmärksamheten och den korta anpassningsperioden till trots – och hyllades stort på sociala medier både under och efter sändningen.

– Någon behövde hoppa in för att köra sista sändningen. Jag fick frågan. Och då blev det tacksamt att skildra en ung kvinna som kliver in för att fylla den stolen. Sedan är det olyckligt hur det har fortsatt att beskrivas som att jag tog hans jobb. Så var det inte heller. Jag gick bredvid honom och var programledare parallellt under nästan två år innan han slutade, sade hon till Göteborgs-Posten förra året.



Uppmärksammade rockaden

Därefter fick hon rollen permanent hos Viaplay – och i dag leder hon, tillsammans med de andra programledarna Niklas Jihde och Richard Henriksson, mediehusets Premier League-sändningar på helgerna. Och passande nog kom befordran även med en löneförhöjning.

Så hur mycket tjänar en hyllad programledare på ett av landets största mediehus egentligen? Nyheter24 har tagit reda på det.

Så mycket tjänar Jennifer Kücükaslan

För två år sedan, 2020, tjänade Jennifer Kücükaslan 767 387 kronor, nästan 64 000 kronor i månaden. Ingen struntsumma alltså.

Men förra året blev det som sagt en löneökning för programledaren. Hela 830 760 kronor tjänade hon, enligt uppgifter till Skatteverket. Det motsvarar en månadslön på 69 230 kronor.

Bra jobbat, Jennifer!