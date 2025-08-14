Mondos kaxiga utspel om Johanna Duplantis: "Borde..."

I tisdags tävlade Mondo och Johanna Duplantis för första gången tillsammans. Efter tävlingen kom en uppmaning från storebror till Sveriges förbundskapten Kajsa Bergqvist.

Mondo Duplantis slog sitt eget världsrekord på Continental Tour i Budapest i tisdags, när han tog sig över 6,29.

I skuggan av storebror tävlade även Johanna Duplantis, som gjorde sin första professionella tävling någonsin.

Johanna Duplantis debut i Budapest

22-åringen har höjt sitt personliga rekord till 4,39 i år, men nådde bara 4,16 i Budapest. Trots det lovordades hon av sin bror.

Annons

– Hon har redan blivit så mycket bättre det senaste året, det är helt sinnessjukt. Därför var det jättekul att se henne, säger Mondo Duplantis till Sveriges Radio.

Mondo: "En stor ära"

I sändningen skickade han även en passning till förbundskapten Kajsa Bergqvist, om att hon borde ta ut två från familjen Duplantis till Finnkampen som avgörs 22-24 augusti.

– Det är inte jag som bestämmer det men hon är en av de tre bästa i Sverige så jag tror hon borde vara med i laget. Jag är kanske lite biased (partisk). Men det hade varit en stor ära, säger Mondo.