Mondos kaxiga utspel om Johanna Duplantis: "Borde..."

Mondo Duplantis slog sitt eget världsrekord på Continental Tour i Budapest i tisdags, när han tog sig över 6,29.
I skuggan av storebror tävlade även Johanna Duplantis, som gjorde sin första professionella tävling någonsin.
Johanna Duplantis debut i Budapest
22-åringen har höjt sitt personliga rekord till 4,39 i år, men nådde bara 4,16 i Budapest. Trots det lovordades hon av sin bror.
– Hon har redan blivit så mycket bättre det senaste året, det är helt sinnessjukt. Därför var det jättekul att se henne, säger Mondo Duplantis till Sveriges Radio.
Mondo: "En stor ära"
I sändningen skickade han även en passning till förbundskapten Kajsa Bergqvist, om att hon borde ta ut två från familjen Duplantis till Finnkampen som avgörs 22-24 augusti.
– Det är inte jag som bestämmer det men hon är en av de tre bästa i Sverige så jag tror hon borde vara med i laget. Jag är kanske lite biased (partisk). Men det hade varit en stor ära, säger Mondo.
Johanna Duplantis är näst bäst i Sverige i år med sitt hopp på 4,39. Bara Kajsa Roth har hoppat högre (4,42).