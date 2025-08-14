Nyheter24
Annons
Sport /Johanna Duplantis

Mondos kaxiga utspel om Johanna Duplantis: "Borde..."

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 15:30
Amrand Duplantis och Johanna Duplantis.
Armand Duplantis följer lillasyster Johannas karriär noggrant. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Johanna Duplantis

I tisdags tävlade Mondo och Johanna Duplantis för första gången tillsammans. Efter tävlingen kom en uppmaning från storebror till Sveriges förbundskapten Kajsa Bergqvist.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Johanna Duplantis, Armand Duplantis

Mondo Duplantis slog sitt eget världsrekord på Continental Tour i Budapest i tisdags, när han tog sig över 6,29. 

I skuggan av storebror tävlade även Johanna Duplantis, som gjorde sin första professionella tävling någonsin. 

LÄS MER: BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

Johanna Duplantis debut i Budapest

22-åringen har höjt sitt personliga rekord till 4,39 i år, men nådde bara 4,16 i Budapest. Trots det lovordades hon av sin bror.

Annons

– Hon har redan blivit så mycket bättre det senaste året, det är helt sinnessjukt. Därför var det jättekul att se henne, säger Mondo Duplantis till Sveriges Radio.

MISSA INTE: Älskat kafé stänger – personalen behöver semester: "Det räcker nu"

Mondo: "En stor ära"

I sändningen skickade han även en passning till förbundskapten Kajsa Bergqvist, om att hon borde ta ut två från familjen Duplantis till Finnkampen som avgörs 22-24 augusti. 

– Det är inte jag som bestämmer det men hon är en av de tre bästa i Sverige så jag tror hon borde vara med i laget. Jag är kanske lite biased (partisk). Men det hade varit en stor ära, säger Mondo.

Johanna Duplantis är näst bäst i Sverige i år med sitt hopp på 4,39. Bara Kajsa Roth har hoppat högre (4,42). 

LÄS MER: Mondo och Desirés lyxliv: Från skärgården til Saint Tropez

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:30
Sport

Mondos kaxiga utspel om Johanna Duplantis: "Borde..."

Idag
14:02
Sport

”Har varit ganska kraftiga och allvarliga hot"

Idag
13:14
Sport

Göteborgsvarvet tvingas ändra anmälningsvillkor

Idag
11:46
Sport

Dödshot mot spelare – förundersökning läggs ner

Idag
11:45
Nöje
/ Kändisar

Shanga och Emil Forsbergs miljonaffär – har sålt lyxvillan

Idag
11:30
Sport

Chelseas gest – skänker pengar till familjen Jota

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons