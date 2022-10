Asllanis Milan föll tungt mot Inter

Nederländskan Stefanie van der Gragt nickade in 1–0 till de blåsvarta redan i den nionde minuten.

Matchbilden präglades sedan av att Inter både klarade av att kontrollera bollinnehavet och göra mål.

Tabitha Chawinga, från Malawi, kunde enkelt dubbla Inters ledning med en volley i tomt mål. Detta efter att Milan-målvakten hamnat på mellanhand, och inte fick undan bollen, efter ett inlägg.

Värre än så skulle det dock bli för Milan. Strax innan paus rakade Elisa Polli 3–0 via en försvarare. Knappt tio minuter efter paus stötte 22-åringen även in 4–0, vilket blev slutresultatet. Polli toppar Serie A:s skytteliga med sju mål på sex matcher.

Inter är hitills obesegrade och toppar tabellen. Milan ligger sexa.