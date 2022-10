Planerade attack mot El Clásico – får fängelse

Mannen blev medlem i IS under en snabb radikaliseringsprocess i början av 2020, enligt åtalet. IS beordrade mannen att utföra en attack för att "rena sitt liv och försäkra sig om en plats i paradiset" samt att "göra rätt" för sig då han tidigare druckit alkohol och undvikit religion.

Mannen instruerades att flyga en drönare, fylld med sprängmedel, över Barcelonas hemmaarena Camp Nou, med en kapacitet på 99 354 åskådare, under en match mellan Barcelona och Real Madrid för att sedan spränga den.

Matcherna mellan Barcelona och Real Madrid, även kallade El Clásico, är några av världens mest sedda matcher.

Något datum för den planerade attacken gavs inte och vid tidpunkten, då mannen rekryterades av IS, befann sig Spanien i lockdown med anledning av covid-19.

Polisen grepp mannen i maj 2020.