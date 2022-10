Janne Andersson om kritiken: "Jag vill ha respekt"

Sveriges fotbollslandslag har haft ett tufft 2022. Missat Världsmästerskap i Qatar och nedflyttning till Nations Leagues C-division. Förbundskapten Janne Andersson har fått ta emot mycket kritik från supportrar och media. Förbundskaptenen svarar nu på kritiken i podcasten Studio Allsvenskan.

– Jag kan absolut förstå en del av kritiken men jag vill också att medierna visar mig respekt och accepterar de svar jag ger på de kritiska frågorna, något jag inte alltid upplever är fallet, säger han i podden.

"Respekterar inte hantverket "

Blågult har haft stora skadeproblem under 2022, bland annat har nyckelspelare som Victor Lindelöf, Filip Helander och Alexander Isak saknats under delar av Nations League-gruppspelet. Janne Andersson menar att det har varit en stor faktor till varför resultaten har varit svaga under året.

– Det har varit en stor omställning att byta ut ordinarie spelare och ersätta med nya orutinerade spelarna som ska spela ihop sig på väldigt kort tid och jag upplever att vi (landslaget) inte riktigt fått chansen på grund av de turbulenta förutsättningarna.

Han fortsätter:

– Ibland kan jag känna att jag inte får tillräckligt mycket respekt för det jag gjort, jag har tillräckligt med erfarenhet och kompetents för att klara av jobbet. Därför blir jag besviken över att folk slänger ur sig obefogad kritik utan att tänka efter och inte respekterar hantverket vi i ledarstaben byggt upp, säger förbundskaptenen till Studio Allsvenskan.

Nästa uppgift för det svenska landslaget och Janne Andersson blir först träningsmatcher mot Mexiko den 16 november och Algeriet den 19 november. Sedan inleds kvalet till EM 2024 i mars när Belgien står för motståndet.

Vill du lyssna på hela avsnittet med Janne Andersson kan du göra det här