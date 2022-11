Klart med Danos ersättare – ansluter direkt

Dano fick en fraktur i underbenet när hon landade fel i EM-matchen mot hemmanationen Slovenien. Hennes EM är därmed över.

Direkt efter beskedet om Dano kontaktades Petersson Bergsten, 20.

"Vi har valt att kalla in Clara som var med under uppladdningen och har varit med under tidigare samlingar och känner att vi har många bra möjligheter på högerpositionerna", säger förbundskaptenen Tomas Axnér till handbollslandslagets webbplats.

Liksom Dano är Petersson Bergsten vänsterhänt. Skuru-spelaren debuterade i A-landslaget i den avslutande EM-kvalmatchen i våras och var också med under uppladdningen i Karlskrona inför EM, där hon också spelade i genrepet mot Tjeckien och gjorde sina två första landslagsmål.

"Jag fick ett samtal från Johanna (Wiberg, assisterande förbundskapten) sent i går kväll och blev glatt överraskad. Jag är så klart väldigt glad och stolt över att få spela ett mästerskap för första gången och hjälpa laget, men samtidigt samtidigt är det också dubbla känslor då jag är ledsen för Ninas skull", säger hon.

Sverige möter Danmark i den sista matchen i första gruppspelet på tisdagen.