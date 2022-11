Norge Europamästare efter upphämtning

Den första halvleken mot Danmark i gruppspelet var det som krossade Sveriges medaljdrömmar i handbolls EM. Efter att ha råkat ut för samma sak i mellanrundan hade Norge gjort sin hemläxa och lyckades efter en sen vändning försvara sitt EM-guld.

Men det var på håret.

Det danska försvaret lyckades i den första halvleken neutralisera Norges kanske vassaste vapen. Henny Reistad, som utnämnts till turneringens bästa spelare och som av många anses bäst i världen, hade inte hittat nätet en enda gång under de första 30 minuterna.

Nora Mørk var den spelare som höll Norge kvar i matchen när lagen gick till paus med dansk 15–12-ledning.

Norge spelade upp sig i den andra halvleken. Den regerande mästaren bytte in målvakten Katrine Lunde, som stängde igen mot Sverige, och kom tillbaka in i matchen. Med fyra minuter kvar sköt Reistad in bollen till norsk ledning.

Det som följde var en fullständig dansk kollaps. Målvakten Sandra Toft fick ingen hjälp av sitt försvar och Norge kunde gå mot seger och sitt andra raka EM-guld.

Slutsiffrorna skrevs till 27–25.

I bronsmatchen skrällde Montenegro och tog hem matchen mot Frankrike med 27–25 efter förlängning och tog sin första EM-medalj på tio år. Frankrike blev å sin sida utan medalj för första gången sedan 2014.