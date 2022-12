Glödhet Riley visade vägen för Rögle

Kanadensaren Riley Sheen missade tio raka SHL-matcher på grund av skada, men har svarat för en lysande comeback och har varit starkt bidragande till att Rögle blivit ett vinnande lag efter en tung säsongsstart.

När det regerande mästarlaget Färjestad – som slog ut Rögle i SM-semifinalen i våras (4–2 i matcher) – kom på besök till Ängelholm blev det mål för tredje matchen i rad för 27-åringen. Denna kväll blev det till och med två fullträffar.

Satte 1–0 på straff

Forwarden inledde målskyttet drygt 14 minuter in på matchen genom att sätta en iskall straff , som Rögle tilldömdes efter att backen Lukas Klok blivit nergjord i friläge. Sheen väntade ut Färjestadsmålvakten Matt Tomkins och skickade upp 1–0-pucken i nättaket.

— Jag försökte bara ha tålamod och låta målvakten göra första draget, sade Sheen om straffen till C More efter den första perioden.

Drygt två minuter senare var det återigen dags för Sheen att näta. I numerärt överläge pricksköt han in 2–0 bakom Tomkins.

— Vi kommer ut helt okej i början och skapar lite lägen. Efter deras straff tycker jag att de tar över. Vi vinner inga närkamper och de får för mycket tid, sade Färjestadsforwarden Per Åslund till C More.

Förra säsongens grundserievinnare och CHL-mästare Rögle har stjärnor som Dennis Everberg och Daniel Zaar (nyopererad) på skadelistan. I deras frånvaro har unga talanger fått chanser – exempelvis forwarden Oskar Pettersson. Halvvägs in i den andra perioden skickade 18-åringen in sitt första SHL-mål i karriären fram till 3–0.

Lindqvist tvåmålsskytt

Två minuter senare skulle dock Michael Lindqvist skapa nerv i matchen. Då satte Lindqvist 1–3-reduceringen för bortalaget i numerärt överläge.

I den tredje perioden tryckte Färjestad på för att få in ytterligare en reducering, men det dröjde till slutskedet innan 2–3-reduceringen föll. Med målvakten Tomkins uttagen och spel sex mot fem utespelare skickade Michael Lindqvist in sitt andra mål för kvällen bakom Röglemålvakten Calle Clang.

I jakten på en kvittering fick Tomkins vara kvar i båset, men allt slutade med att Adam Edström satte 4–2 i tom kasse. För Rögle var detta tredje raka segern och skåningarna klättrar i SHL-tabellen.