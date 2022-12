Växjö krossade Luleå – "Vi är som yra höns"

Knappt sex minuter in i matchen uppstod en rörig situation framför Luleå-målet. Det utnyttjade Tobias Rieder med att forcera pucken över mållinjen till 1–0 för Växjö. Därefter satte Kalle Kossila 2–0.

I slutet av första peridoen fick Kossila chansen att utöka ledningen via ett straffslag – men Joel Lassinantti räddade.

Det hjälpte dock föga. Luleå fick nämligen en mardrömsstart på andra perioden.

Hugo Gustafsson satte 3–0 efter mindre än en och en halv minut. Sedan fortsatte puckarna att regna in i Luleås mål.

Brian Cooper, Keegan Lowe, Martin Lundberg och Ludvig Nilsson gjorde alla varsitt mål innan mellanakten var över. Således gick Växjö in till sista periodvilan med en 7–0-ledning.

— Just nu är det inte så mycket tankar, man är bara förbannad. Jag vet inte, det är jävla bedrövligt där ute. Det är inte så mycket mer jag vill säga om det, säger Luleås Jesper Sellegren i C more efter två perioder.

I sista perioden drog Nilsson på sig ett matchstraff för en knätackling. Kort senare reducerade Luleå två gånger om. Först genom Leo Komarov, sedan genom Radek Muzik.

Närmare än så kom man dock inte. Luleå har därmed inte vunnit i SHL sedan den 19 november, då besegrade man Oskarshamn med 4–1.