Arvidsson ledde Los Angeles till seger

Los Angeles fick en fin start på sin bortamatchturné på sex matcher som inleddes i kanadensiska Ontario.

Första perioden blev något av en målfest. Drygt två minuter in i matchen hade Los Angeles tagit en tvåmålsledning via Matt Roy och Mikey Anderson. Ett reduceringsmål signerat Drake Batherson i powerplay gav hemmalaget visst hopp, men sen presenterade sig Los Angeles Viktor Arvidsson på allvar.

Forsberg spikade igen

I numerärt överläge satte han först ett direktskott som innebar 3–1, och några minuter senare placerade svensken in 4–1 över plockhandsken på Cam Talbot i Ottawamålet.

— Jag kom från bänken och såg hur spelet utvecklades. Kevin (Fiala) spelade fint vid sargen och såg mig komma in, förklarar Arvidsson.

När Los Angeles drygt halvvägs in i andra perioden utökade till 5–1 via Fiala fick Talbot lämna isen, och ersattes av svenske Anton Forsberg. Forsberg stängde till och räddade de 14 skott som skickades mot honom, men vad hjälpte det när hemmalaget bara lyckades producera ett mål till, även det i numerärt överläge drygt nio minuter in i tredje.

Matchen slutade 5–2 och Skellefteåsonen Arvidsson utsågs till matchens bäste spelare.

Bratt målskytt

I New Jersey fick Chicago lämna isen utan att ha gjort mål för andra matchen i rad. Hemmalaget fortsätter att leda ligan, med 21 segrar, fyra förluster och en oavgjord match hittills. Jesper Bratt var en av målskyttarna i 3–0-segern. Målet kom i powerplay med fem minuter kvar av period två, och fastställde slutresultatet.

— Det var stort. Det gav en skillnad i energi för hela matchen. Vi behövde kliva fram där, och vi gav laget ett viktigt mål och säkrade segern, säger Bratt efter matchen.

Chicago har problem med målskyttet, och har bara lyckats producera 23 mål de senaste elva matcherna. Att Arvid Söderblom gjorde en hyfsad insats med 26 räddningar är därmed av mindre betydelse.

— Du behöver inte vara hockeyexpert för att veta att om du inte gör mål, så kan du inte vinna, säger Chicagobacken Jack Johnson enligt AP.