Klubbrekord efter lagkaptenens äkta hattrick

Första perioden i Ängelholm blev mållös. Det var inte särskilt kul, ansåg Oscar Möller.

Första målet kontrade Skellefteås lagkapten in en minut in i andra perioden, fint serverad av JVM-aktuelle backen Axel Sandin-Pellikka, 17. Halvvägs in i mittenakten smällde han in 2–0, återigen assisterad av Sandin-Pellikka.

När andra perioden var färdigspelad hade Möller noterats för tre mål – ett äkta hattrick – och sett till att Skellefteå hade ledningen med 3–0.

Möllers målexplosion räckte gott och väl till seger. Det blev inga fler mål i matchen och segersiffrorna skrevs till 3–0.

— Vi spelar stabilt, rejält och får många bra anfall, säger Oscar Möller i C More.

Det var Skellefteås tolfte raka seger i SHL vilket är tangerat klubbrekord. Senast laget vann tolv raka matcher i svensk ishockeys högsta serie var säsongen 2015–2016.

Utöver Rögle–Skellefteå spelade även Leksand borta mot Timrå med start 15.15. Den matchen vände och vann Leksand med 4–1.