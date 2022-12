Rangers bröt New Jerseys bortasvit

Senast New Jersey förlorade på bortaplan var den 13 oktober mot Philadelphia. Sedan dess har djävlarna radat upp vinst efter vinst, så till den milda grad att de var en ynka seger från att tangera NHL-rekordet.

Men New York Rangers hade andra planer – och med elva raka hemmamatcher utan förlust var det tuffast möjliga motstånd – när de tog emot i den anrika arenan på Manhattan. Fast det märktes inte under de första fem minuterna av matchen, då gästerna kvickt styrde upp en 2–0-ledning via Nico Hischier och Dawson Mercer.

Det var först drygt halvvägs in i matchen som Rangers lyckades komma i kapp. Vincent Trocheck reducerade, assisterad av bland andra Mika Zibanejad, svenskens 18:e assist under säsongen.

Finländske Kaapo Kakko kvitterade sedan till 3–3 bara sju sekunder senare, och efter en mållös tredjeperiod väntade förlängning.

Där såg Filip Chytil till att sätta stopp för New Jerseys rekordplaner.

New Jersey är dock med sina tio hemmasegrar och elva bortasegrar på 28 spelade matcher fortsatt bäst i ligan. På fjärde plats återfinns Rangers, som i och med vinsten har fyra raka segrar.