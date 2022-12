Ovetjkin tredje i NHL att göra 800 mål

Nattens stora vinnare var Washingtons Alexander Ovetjkin, som efter ett hattrick mot Chicago gjort sitt 800:e NHL-mål.

Han är därmed den tredje spelaren i proffsligans historia som gjort så många mål.

Nu är det bara ett mål kvar till tvåan Gordie Howe, som gjorde 801 under sina NHL-år. Däremot är det en bit kvar till "The great one", Wayne Gretzky, som gjorde hela 894 NHL-mål.

Det historiska hattricket hjälpte Washington till vinst över Chicago med 7–3.

Även i mötet mellan Toronto och Anaheim bjöds det på en målfest. Den inleddes med att Alexander Kerfoot gjorde 1–0 och därmed tog sin tvåhundrade poäng i NHL.

Målet kom efter en passning från svenske Pierre Engvall, som också gjorde 6–0-målet i tredje perioden.

Engvall var tillbaka på isen efter att ha varit avstängd under lördagens segermatch mot Calgary, sedan han svingat sin klubba i bakhuvudet på Los Angeles-backen Sean Durzi i förra veckan.

Flera Torontospelare fick skäl att fira extra mycket.

Torontos målvakt Ilja Samsonov höll tätt och räddade alla 29 skott som slungades mot honom. Och Mitchell Marner, som gjorde två assist, har fått med sig poäng i 23 matcher i rad, vilket är ett nytt klubbrekord. Pontus Holmberg noteras för tre assist och Rasmus Sandin spelade fram till två mål.

Matchen slutade 7–0 till Toronto.